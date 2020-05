Restiamo Sani: come allenarsi in bici nella Fase 2

4 Maggio 2020

Torna Restiamo Sani, un appuntamento quotidiano in diretta sulla pagina Facebook di Bikeitalia.it: a partire dal 5 maggio, oggi giorno e per tutto il mese, alle ore 13 Omar Gatti ci darà dei consigli pratici su come ritornare in sella nella Fase 2.

Gli esercizi più utili per tornare in forma, migliorare la propria salute, dimagrire e mantenere elevate le prestazioni del nostro corpo con la bici: il tutto, naturalmente, con gradualità e senza eccessi, perché ora è il momento di tornare a pedalare ma bisogna riprendere un passo alla volta dopo un lungo stop forzato.

Gli argomenti saranno vari: dimagrimento, allenamento a digiuno, allenamento polarizzato, gestione della fatica, monitoraggio della fatica, il giusto peso di un ciclista, VO2max, stretching, dolori muscolari e naturalmente la spiegazione degli esercizi più adatti per tornare in forma con la bicicletta.

Questo momento storico ci ha mostrato come il nostro stile di vita ci renda deboli e malati. È tempo di migliorare la nostra forma fisica e la nostra salute. E per farlo possiamo usare finalmente la nostra cara e amata bicicletta.

Chi vuole restare in salute e chi vuole mantenere elevate le proprie performance in bici può seguire l’appuntamento ogni giorno alle ore 13 sulla pagina Facebook di Bikeitalia [per non perdere la diretta metti il like alla pagina e riceverai una notifica quando ci sarà il live streaming].