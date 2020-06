MTB tutto l’anno a Gran Canaria

12 Giugno 2020

Problema: trovare una destinazione dove praticare MTB tutto l’anno, senza doversi preoccupare del meteo. Soluzione: un viaggio a Gran Canaria.

Gran Canaria Mas Palomas Beach

Gran Canaria infatti è il paradiso in terra per ciclisti, semplici appassionati, mountain-bikers. Ubicata al 28º parallelo a nord dell’equatore, l’isola vanta insieme alle sue sette sorelle dell’arcipelago delle Isole Canarie, il miglior clima del mondo: accarezzate dai venti Alisei registrano una media di 24 gradi tutto l’anno, ovvero le condizioni ideali per la pratica sportiva preferita.

Il clima e la natura dell’isola

Gran Canaria è chiamata, non a caso, il continente in miniatura, con più di 49 microclimi diversi e un ecosistema privilegiato con 32 aree naturali protette, 8 riserve naturali e circa 100 specie di piante autoctone. Qui puoi ammirare l’evoluzione della flora, la cui importanza scientifica in campo botanico equivale a quella zoologica delle isole Galapagos.

L’isola è montuosa e con paesaggi bruschi e spettacolari, mentre i percorsi sono caratterizzati dalla quasi totale assenza di pianure e dalla costante presenza di pietre vulcaniche. Le sue strade accolgono ogni anno cicloturisti, ciclisti professionisti e cicloamatori provenienti da tutto il mondo, che scelgono l’isola per sfidare se stessi, allenarsi, partecipare a gare, ma anche, semplicemente, fare una vacanza immersi nella natura più selvaggia. Le pendenze sono varie e possono soddisfare tutte le gambe, ce ne sono di facili e alcune decisamente impegnative, come la salita al Pico di Las Nieves, una delle più dure d’Europa, con tratti che raggiungono un dislivello del 23%.

Gran Canaria Pico de las Nieves

Poco meno della metà del territorio di Gran Canaria è stato dichiarato nel 2005 dall’Unesco Riserva della Biosfera. Questo riconoscimento ha garantito la preservazione di questa parte dell’isola e la creazione di progetti volti alla conservazione e tutela dell’ambiente.

Immersi in questo ambiente selvaggio e protetto si trovano strutture alberghiere completamente diverse da quelle delle località turistiche: agriturismi e hotel rurali disseminati nelle foreste, sulle montagne, nelle oasi di palmeti e circondati da paesaggi vulcanici. In questi luoghi si vive un’esperienza differente e si può partire in bici per conoscere siti archeologici, scoprire belvedere mozzafiato, piantagioni di caffè, piscine naturali, boschi incantati e moltissimo altro.

Per te che ami la mountain bike

Gran Canaria ha una rete di sentieri unica e paesaggi mozzafiato, che la rendono una delle migliori destinazioni europee per i mountain bikers.

Il consiglio per te è quello di unire i trail di alta montagna con l’oceano nello stesso percorso; l’ideale è partire dalle vette silenziose dell’isola, a quasi 2000 metri di altitudine, per arrivare a traguardo incantevole definito dal mare cristallino. Alle spalle dell’oceano si snoda una vasta rete di sentieri circondati da foreste di pini, dove è possibile trascorrere un’intera giornata in sella alla mountain bike.

Gran Canaria MTB

Non è difficile capire perché Gran Canaria è una destinazione di culto per i mountain biker provenienti da ogni angolo del globo, vero?

La gara

Stai cercando la gara a cui partecipare? A Gran Canaria sono numerosissime le gare organizzate durante tutto il corso dell’anno, ma l’imperdibile per te che vai in MTB è solo una, la Transgrancanaria Bike!

La Transgrancanaria Bike è una delle gare all’interno del programma di grandi eventi sportivi di dell’isola, guidato dall’Istituto Insulare dello Sport del Cabildo de Gran Canaria.

TransGranCanaria Bike

La gara nasce con l’intenzione di far esplorare ai partecipanti l’isola di Gran Canaria in bicicletta, attraverso una prova principale composta da due tappe ma suddivisa in più modalità, affinché sia accessibile a tutti gli amanti della mountain bike desiderosi di partecipare all’evento.

La Federazione Ciclistica delle Canarie ha riprogrammato la gara nell’ultimo trimestre del 2020 per consentire la quinta edizione della Transgrancanaria Bike Fred Olsen Express.

La gara ha già registrato più di 300 partecipanti nelle sue distanze Two Stages, Intense e Ansite, che quest’anno vedrà il debutto anche in modalità E-Bike. Il periodo di registrazione scontato per la nuova data del 31 ottobre e 1 novembre è stato prolungato; il paesaggio di questa prova incredibile sarà autunnale e non primaverile come in passato. Si attraverseranno le strade e le montagne più emblematiche dell’isola vestite dai colori più caldi dell’autunno, arrivando a più di 1500 metri di altitudine e con un paesaggio estremamente vario, che metterà a prova la tenacia dei partecipanti.

Per informazioni e registrazione: www.transgrancanaria.bike

Per organizzare il tuo prossimo viaggio sull’isola: www.grancanaria.com

[contenuto sponsorizzato]