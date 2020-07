Guida alla scelta della sella giusta: ebook gratuito

13 Luglio 2020

La sella è sicuramente la zona di appoggio più sensibile tra i 6 punti di contatto che intercorrono tra il ciclista e la sua bici. Questo perché l’area di pressione tra la sella e il corpo del ciclista densa di tessuti sensibili, nervi e vasi sanguigni, oltre alla vicinanza della zona genitale.

Viene da sé che dotarsi della sella giusta per le proprie caratteristiche è fondamentale. Per aiutare a capire come funziona l’appoggio in sella e come determinare quale sella sia la migliore per noi, abbiamo scritto un ebook dedicato.

L’ebook “Guida alla scelta della sella giusta” è stato scritto in collaborazione con Selle Royal, azienda leader del mercato delle selle.

Nelle pagine dell’ebook parleremo di:

Come funziona l’appoggio in sella

Prostatite e buco della sella

Come scegliere la sella giusta per noi

Come montare la sella nel modo migliore

Come mantenere al meglio la propria sella

Come risolvere i dolori più comuni.

Potete scaricare l’ebook “Guida alla scelta della sella giusta” a questo link.