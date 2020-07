Regno Unito: i medici potranno prescrivere la bici per combattere l’obesità

28 Luglio 2020

I medici britannici potranno prescrivere l’utilizzo della bici per combattere l’obesità dilagante tra la popolazione di Sua Maestà. Questa è la notizia trapelata da Downing Street, dove il premier Boris Johnson ha annunciato l’implementazione di alcune attività per combattere la sedentarietà e l’obesità nella popolazione adulta (e non solo).

La notizia, ripresa dal quotidiano “The Guardian”, riporta le parole del premier Johnson: “L’epidemia di COVID-19 ha mostrato la debolezza della popolazione inglese. E’ compito di questa amministrazione applicare delle strategia a lungo termine per rendere più sana, longeva e fisicamente attiva la popolazione del Regno Unito”.

Un terzo degli britannici è sovrappeso e il 28% è considerato cronicamente obeso. L’obesità si è rivelata una patologia che espone i contagiati al Coronavirus a notevoli complicazioni respiratorie e aumenta le probabilità di morte.

La prescrivibilità dell’attività fisica in bici è stata lanciata in Inghilterra in via sperimentale nel 2014 in alcuni quartieri di Londra, dove più di 500.000 persone hanno aderito al programma, dimagrendo in media di 3,6 kg in 12 mesi, abbattendo i costi sanitari di 10 milioni di sterline. Visto il successo dell’iniziativa, Downing Street ha deciso di allargare la possibilità in tutto il Regno Unito.

La prescrivibilità dell’attività fisica da parte dei medici di base è una delle strategie che abbiamo analizzato nel nostro documento “Piano strategico per la riduzione della sedentarietà”: un piano che, se applicato solo al 20% della popolazione adulta italiana, produrrebbe un risparmio di 2,4 miliardi di euro.

Come già fatto durante il lockdown, sollecitiamo il ministro della Salute Roberto Speranza affinché inizi a valutare l’applicazione dell’attività fisica come terapia, esattamente come sta avvenendo sempre di più in tutto il mondo e l’esempio del Regno Unito è un chiaro esempio di come verrà affrontato il tema della salute pubblica nel futuro.