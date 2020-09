Fancy Women Bike Ride, 20 Settembre 2020

14 Settembre 2020

Il 20 settembre 2020 Istanbul, Milano, Berlino, Cambrils, Montpellier, Washington e molte altre città metteranno di nuovo in scena Fancy Women Bike Ride, il movimento ciclistico più colorato, fantastico e potente del mondo.

Milano Fancy Women Bike Ride 2018

“Il 2020 ci ha portato una nuova realtà. Siamo nel mezzo di una pandemia e non possiamo mettere a rischio la salute delle persone, per questo quest’anno non promuoveremo ufficialmente pedalate pubbliche. Durante il lockdown e con il distanziamento fisico, la gioia e la praticità del pedalare sono stati riscoperti dalle persone in giro per il mondo. Noi vogliamo valorizzare questo impulso e rivendicare il nostro diritto ad avere uno spazio in questa nuova normalità“, dichiara Pinar Pinzuti, Coordinatrice della Fancy Women Bike Ride.

Izmir Fancy Women Bike Ride 2015

La Fancy Women Bike Ride è nata nel 2013 ad Izmir in Turchia per chiedere al Sindaco di celebrare il Car-Free Day, la giornata mondiale senza auto e per chiedere alle città di creare uno spazio accogliente per le donne che vogliono pedalare e vivere la città in un modo completamente sicuro. Tutte le persone – senza distinzione di genere, razza/etnia e reddito – meritano di pedalare in sicurezza.

L’edizione di quest’anno deve fare i conti anche con l’emergenza in atto, come ricorda Pinar Pinzuti: “Se ora non possiamo incontrarci e abbracciarci per il Covid-19, dobbiamo comunque trasmettere le nostre richieste attraverso i social media. Questo è un appello a tutte le donne che vogliono solo essere visibili nelle strade e nella società”.

Domenica 20 settembre;

organizza un giro in bici nel tuo quartiere e invita un paio di amiche (sopratutto quelle timide che non vanno in bici)

indossa qualcosa di “fancy” e di divertente, per te e per la bici (ci vuole un po’ di fantasia oppure guarda l’instagram della FWBR

pedala, ridi e cattura i tuoi momenti con fotografie! (ultima volta che ti sei fatta una selfie sulla bici? non sarebbe male, no?)

E poi condividi con il resto del mondo. Potresti ispirare qualcuno!

Vuoi fare di più? Per attirare l’attenzione della tua amministrazione locale, sentiti libera di utilizzare questo testo:

“Sono una delle migliaia di donne della #fancywomenbikeride che sta pedalando nel proprio territorio per chiedere le domeniche senz’auto, infrastrutture ciclabili per pedalare in sicurezza, visibilità nelle strade e nella società ed essere coinvolta nei processi decisionali”.

Tagga l’account ufficiale del tuo comune, l’account ufficiale del sindaco e l’account @FancyWomenBikeRide

E non dimenticare di usare gli hashtag: #FWBR2020 #FancyWomenBikeRide #CarFreeSunday

Facebook/ Instagram: Fancy Women Bike Ride