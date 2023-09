La scuola di bici per donne a Bassano del Grappa: una storia di emancipazione e condivisione

A Bassano del Grappa quest’anno, con la collaborazione di numerose associazioni e volontari e il supporto e coordinamento di Fiab Bassano si è voluto aderire e organizzare la Fancy Women Bike Ride. Ma ci siamo attivati non solo per l’evento domenicale, dato che non ci si è accontentati di fare cose facili, ma si è pensato bene di proporre, in vista della pedalata cittadina, anche un corso gratuito dedicato alle donne per imparare ad andare in bicicletta.

Adv

Fancy Women Bike Ride Bassano, di Eva Nardulli

Obiettivo: insegnare a donne che per cultura, possibilità economiche, vari motivi personali, non avevamo mai, o quasi, preso in mano una bicicletta e riuscire a farle pedalare tutte insieme il 17 settembre.

E così, con Fiab, il comitato di quartiere Rondò Brenta (a forte presenza di stranieri), le maestre della locale scuola primaria San Francesco, le associazioni Gruppo 8 marzo, Spazio Donna, Laboratorio Obiettivo 5, dal 4 al 15 settembre 2023 abbiamo fatto partire il corso, con numerose volontarie, tra cui insegnanti appunto della scuola del quartiere che conoscevano diverse donne, nonché mamme dei propri allievi. Già da tempo, in questo quartiere si era cominciato un percorso di integrazione (con il corso di italiano per stranieri, l’educazione stradale e le gite in bici con la scuola, ecc.) e quindi con un bel passaparola l’adesione è stata massiccia! Quasi 30 donne sono passate a provare, alcune, una quindicina, assidue per due settimane, tutti i giorni, anche per due ore al giorno!

Scuola per donne in bici, Bassano di Eva Nardulli

Con bici donate, prestate, messe anche a disposizione dal Comune di Bassano del Grappa abbiamo dato un mezzo a tutte per partire con il corso, in sicurezza, nel campetto del centro socio-ricreativo del quartiere Rondò Brenta.

Il corso per andare i bici dedicato alle donne

Due settimane intense, per noi volontarie istruttrici e per le nostre donne; vera fatica fisica, sudate, stancate, cadute, bei lividi, ma soprattutto tenacia, forza, tanta determinazione, sorrisi, emozioni forti, incoraggiamenti, allegria, e tanto affiatamento! Solo dopo pochi giorni, infatti, sembrava che ci conoscessimo da sempre!

Scuola di bici FWBR Bassano, di Eva Nardulli

Giorno per giorno abbiamo visto, chi prima chi dopo, la conquista del riuscire, prima a trovare l’equilibrio e poi a pedalare da sole e qualche mamma, già prima della fine del corso, è riuscita a pedalare in strada, prima accompagnate dalle nostre volontarie e poi in autonomia riuscendo anche ad accompagnare i propri figli a scuola. Ed è stato veramente bello ed emozionante vedere l’incoraggiamento tra le corsiste, la gioia del vedere che l’altra, anche se con più tempo e fatica, alla fine ce l’aveva fatta a pedalare da sola!

E questa è stata vera emancipazione, con velo, senza velo, con tuniche, camicioni, pantaloncini, gonnelloni… non hanno fatto la differenza in queste giornate. Ci hanno riportato, queste donne, nei lori discorsi e nei loro interventi proprio la sensazione della libertà! Molte di loro, infatti, non erano mai uscite in bicicletta dal loro quartiere da sole!

Donne in bici a Bassano, di Eva Nardulli

Noi e loro abbiamo vissuto giornate di vero entusiasmo, ogni piccola conquista ha fatto brillare i loro occhi e alla fine del corso gli abbracci, i ringraziamenti, le benedizioni, l’affetto, ci ha reso consapevoli della bellezza dell’integrazione, della ricchezza del condividere percorsi comuni, del benessere nella conoscenza dell’altro anche solo per il tramite di un piccolo grande mezzo a due ruote! Con uno sforzo corale ma entusiasmante, abbiamo concluso le due settimane di condivisione di difficoltà e conquiste, con un corso di teoria di educazione stradale e principi di regole di circolazione, e con un magnifico rinfresco offerto dalle nostre corsiste a base di dolci della loro tradizione, spettacolari e gustosissimi, te alla menta, bevande varie!

La Fancy Women Bike Ride a Bassano del Grappa

E così domenica 17 settembre eravamo più di un centinaio a pedalare, tante donne, bambine e bambini, scortati dai nostri volontari che ci hanno garantito sicurezza negli attraversamenti di strade ed incroci a tutela di tutti, attraversando il quartiere, il Ponte Vecchio (che il nostro Presidente della FIAB Renzo Masolo, ha ribattezzato per la giornata IL PONTE DELLE DONNE IN BICICLETTA!), le vie del centro di Bassano, per ritrovarci in Piazza Libertà per un momento di festa e di BELLEZZA!

È stato straordinario realizzare questo evento, occupare con il nostro corteo colorato e festoso, le vie e le piazze della nostra cittadina… e abbiamo fatto così scoprire quanto è bello andare in bicicletta!