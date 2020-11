Voucher Buono Mobilità: la precisazione del Ministero dell’Ambiente per poterlo utilizzare

13 Novembre 2020

Voucher Buono Mobilità: come può essere utilizzato? Lo avevamo scritto qualche giorno fa, mettendo in guardia acquirenti e negozianti: per poter spendere (e incassare) il voucher del Buono Mobilità generato sulla piattaforma ministeriale www.buonomobilita.it il giorno del click day bisogna attenersi alle regole indicate nelle “condizioni d’uso del servizio”.

Proprio oggi, venerdì 13 novembre 2020, a Bikeitalia è arrivata dal Ministero dell’Ambiente un’importante precisazione in merito al corretto utilizzo dei voucher che, lo ricordiamo, hanno una validità di 30 giorni e dunque quelli generati il 3 novembre scadranno mercoledì 2 dicembre 2020.

La nota scritta del Ministero dell’Ambiente conferma quanto avevamo scritto su Bikeitalia:

“La validazione del buono da parte del rivenditore può avvenire, come previsto dalle condizioni d’uso, solo alla consegna del bene/servizio acquistato o in caso di acquisto online alla presenza del bene in magazzino. Quindi, al momento, il buono non può essere utilizzato quale caparra per gli ordini non disponibili entro la data di scadenza dello stesso”. (Fonte: Ufficio Stampa del Ministero dell’Ambiente, email inviata a Bikeitalia.it in data 13/11/2020)

Questo si legge nell’email di risposta a firma dell’Ufficio Stampa del dicastero dell’Ambiente.

Dunque, in pratica, al momento i voucher non possono essere utilizzati come anticipo per ordinare biciclette che arriveranno in negozio dopo la loro scadenza o che non sono fisicamente presenti nel magazzino di un rivenditore online.

Nella risposta ufficiale del Ministero dell’Ambiente arrivata a Bikeitalia viene sottolineato “al momento”, in quanto le regole vigenti in base alle “condizioni d’uso del servizio” sono attualmente queste ma non si esclude che entro la fine di novembre possa essere emanata una circolare ministeriale per meglio specificare alcuni aspetti e/o situazioni particolari. Ma, ripetiamo, al momento le regole cui attenersi sono quelle che avevamo individuato fin dall’inizio.

In redazione, in questi giorni, ci sono arrivate numerose richieste di chiarimento non solo da parte di chi ha scaricato il voucher del Buono Mobilità, ma provenienti anche da commercialisti e negozianti confusi sulla corretta procedura da adottare. Al momento le regole sono queste che abbiamo riportato in questo articolo.

Avevamo evidenziato fin da subito il problema: com’è possibile utilizzare un voucher entro la sua scadenza (vale a dire un mese, ndr) se mediamente per alcune tipologie di bici non disponibili in negozio ma da ordinare i tempi di consegna sono almeno di 5/6 settimane? Inoltre, come se non bastasse, ci si è messo di mezzo anche il nuovo Dpcm con le restrizioni alla circolazione soprattutto in Zona Rossa e problemi per poter visionare, provare, acquistare una bici in un negozio lontano da casa o comunque fuori dal proprio Comune di residenza.

Si attendono novità nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: la validità del voucher non sarà prolungata oltre la sua naturale data di scadenza (perché, se non viene utilizzato per acquistare una bici o un mezzo di micromobilità elettrica, l’ammontare erogato tornerà sulla piattaforma a disposizione per nuove richieste, ndr).

Ora, come avevamo previsto su Bikeitalia, i cittadini che hanno scaricato il voucher hanno in mano un “buono che scotta” e hanno voglia di spenderlo per non perdere l’occasione di acquistare una bici a prezzo scontato: viceversa, dal momento che sul mercato le disponibilità di bici appetibili (quelle tra gli 850 e i 1.000 euro per poter sfruttare tutti i 500 euro di sconto spendendo il meno possibile, ndr) sono pressoché introvabili, in molti potrebbero rinunciare all’acquisto.

E questo costituirebbe anche un boomerang per il Ministero dell’Ambiente, che vedrebbe tornare sulla piattaforma milioni di euro perché ha messo online la piattaforma del Buono Mobilità 6 mesi dopo la data inizialmente prevista (luglio 2020, ndr) in un momento in cui le bici ormai scarseggiano, ci troviamo in pieno autunno e siamo piombati di nuovo in una situazione di emergenza a causa della seconda ondata della pandemia da Coronavirus.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali ulteriori precisazioni arriveranno dal Ministero dell’Ambiente: *al momento* bisogna attenersi alle condizioni d’uso del servizio e, dunque, il voucher “non può essere utilizzato quale caparra per gli ordini non disponibili entro la data di scadenza dello stesso”.