Corso online “Biomeccanica del ciclismo”

18 Novembre 2020

Il corso “Biomeccanica del ciclismo” online è disponibile.

In Bikeitalia teniamo corsi di formazione in biomeccanica del ciclismo dal 2015. 890 persone hanno già partecipato ai nostri corsi in presenza, tenuti da Omar Gatti (biomeccanico e dottore in scienze motorie) e Chiara Ponti (fisioterapista e insegnante Yoga), dove si vanno a vedere i concetti fondanti della visita biomeccanica professionale e basata su criteri scientifici e non sul sentito dire.

Purtroppo, a oggi, essere all’interno di una zona rossa non ci permette di tenere i corsi in presenza, per cui abbiamo provveduto a convertire il corso “Introduzione alla biomeccanica del ciclismo” (che si tiene tutti i mesi nella nostra scuola di Monza) in formato online, in modo da renderlo fruibile a chi non può partecipare in presenza.

Il corso è composto da 49 videolezioni (25 teoriche e 24 pratcihe), 8 ore e 40 minuti di formazione e 2 libri di testo.

Nel corso “Biomeccanica del ciclismo” online cui vengono spiegate la dinamica di pedalata, la teoria della biomeccanica e come si effettua un posizionamento: valutazione posturale, analisi di movimento, pressioni e video e regolazione dei 6 punti di contatto (due piedi sui pedali, due tuberosità ischiatiche sulla sella e due mani sul manubrio). Inclusi 5 approfondimenti tecnici: corone ovali, bike fit per triathleti, bike fit per cronometro, posizionamento di bambini e ragazzi e pedalata rotonda (e come migliorarla).

Le videolezioni sono teoriche e pratiche, in cui prima si spiega e poi si vede come si fa, per offrire lo stesso livello di pratica del nostro corso in presenza.

Il corso “Biomeccanica del ciclismo” online si svolge in modalità e-learning libero: una volta acquistato, sarà possibile accedere senza limiti di tempo e seguire le lezioni al proprio ritmo, che rimangono accessibili anche dopo aver terminato il corso.

Per informazioni e iscrivervi, potete cliccare sul box.