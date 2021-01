Helsinki: iniziano i lavori del tunnel per biciclette più grande al mondo

8 Gennaio 2021

Il nuovo tunnel ciclabile e pedonale di Helsinki sarà lungo 220 metri e largo 8, un’infrastruttura importante e tanto attesa dalla popolazione che consentirà a chi si muove in bicicletta di superare la stazione ferroviaria con facilità.

Come sarà il tunnel

Il progetto, approvato dal governo nazionale finlandese e da quello locale della città, è supportato da un finanziamento di 23 milioni di euro. Questo permetterà di realizzare il viadotto ciclopedonale sotterraneo e un parcheggio bici da almeno 1.500 posti.

Corso online: Realizzare la città delle bici Scopri di più

L’opera sarà di fondamentale importanza per chi si muove in bicicletta, consentendo di evitare strade trafficate e la commistione con gli hub del trasporto pubblico, come bus, tram e taxi che hanno come tappa principale la stazione ferroviaria centrale di Helsinki, un’opera monumentale e di dimensioni non indifferenti, che ogni giorno è attraversata da 200.000 passeggeri.

Helsinki in bicicletta

Le biciclette potranno viaggiare su una corsia dedicata di 2 metri per ogni senso di marcia, a cui poi si aggiungono circa 3 metri e mezzo destinati ai pedoni.

Il progetto fu approvato 2 anni fa, ma solo oggi – all’inizio del 2021 – sono cominciati i lavori per la sua realizzazione, un’infrastruttura tanto attesa dai ciclisti che potranno utilizzarla a partire da Marzo 2023, quando i lavori dovrebbero essere conclusi. Una data non scontata visto che i lavori saranno particolarmente complessi a causa del fatto che la città sorge praticamente sulla roccia.

Helsinki in bicicletta

Il nuovo tunnel ciclabile e pedonale della città darà una forte spinta ai progetti dell’amministrazione che ormai da anni sta spingendo per una Helsinki più sostenibile dove muoversi in modo attivo e sostenibile sia alla portata di tutti, come dimostrano anche gli importanti risultati raggiunti sul fronte della sicurezza stradale degli utenti più fragili della strada.