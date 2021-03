Supera i tuoi limiti con Paola Gianotti: corso online

15 Marzo 2021

“Non ce la farai mai, lascia perdere!”

Ho sentito questa frase un sacco di volte.

Me l’hanno detta prima di partire per il giro del mondo in bici, quando ho deciso di scrivere un libro, quando mi sono iscritta alla laurea specialistica, quando, durante il primo lockdown ho annunciato che avrei trascorso 12 ore sui rulli per acquistare 10.600 mascherine chirurgiche.

Sono certa che anche voi l’abbiate sentita dire tante volte e, probabilmente, spesso ci avete anche creduto, forse perché è più facile mollare che tenere duro e che le scuse per giustificare un fallimento sono sempre dietro l’angolo.

E la differenza tra raggiungere i propri obiettivi oppure abbandonare dipende dagli elementi esterni, ma soprattutto dalle nostre convinzioni, dalle nostre paure, dalla nostra motivazione più profonda e dalla nostra visione della vita. Quella visione che in questo momento è sfuocata, confusa, difficile da identificare.

Siamo capitati nel mezzo di questa terribile pandemia dove tanti sogni, tante idee, tanti obiettivi sono stati riposti nel cassetto senza sapere quando riusciremo a riaprirlo.

Questa situazione ci ha appiattito e avvilito e ha fatto perdere molte speranze a tante, troppe persone, ma questa non è una buona ragione per lasciarsi andare e abbandonare i propri obiettivi, anche quando sei costretto a chiudere la tua società o quando ti investe un camion nel mezzo del tuo sogno più grande, come è successo a me durante il mio giro del mondo in bici.

Alla luce dei miei 4 Guinness World Record conseguiti e di tanti altri traguardi tagliati mi permetto di dire che, per raggiungere i propri obiettivi, piccoli o grandi che siano, bisogna farsi il culo ma con metodo, perché non c’è nulla come un buon metodo per aiutare la fortuna ad andare per il verso giusto.

Per questo ho pensato di progettare e costruire insieme a Bikeitalia unendo la nostra esperienza e professionalità un video corso che ti aiuti a trovare il focus e la motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi, che siano sportivi, professionali o personali.

Utilizzando la metodologia del coaching il video corso “Raggiungi i tuoi obiettivi!” ti aiuta a guardare alla tua vita in questo momento, per identificare i tuoi obiettivi, pianificarli al meglio, ripartire ma soprattutto superare tutti gli ostacoli mantenendo sempre la motivazione necessaria per arrivare a tagliare il traguardo.

Non è mai semplice e sicuramente non ti sarà sufficiente seguire il video corso per realizzare tutto ciò che vuoi ma è un aiuto importante per non lasciare a metà i tuoi progetti senza prima averci provato fino in fondo.

Che tu abbia deciso di organizzare un viaggio in bici ma il giorno della partenza non arriva mai, oppure di cercare un nuovo lavoro o ancora cambiare una situazione che non va più bene, attraverso questo video corso avrai la possibilità di seguire il metodo che ho utilizzato per battere 4 Guinness World Records tra cui il diventare la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici e che con il lavoro di squadra di mesi portato avanti con Bikeitalia abbiamo affinato e realizzato su misura per te.

Il video corso ti accompagna dall’ideazione del tuo obiettivo fino al suo raggiungimento attraverso 10 moduli in cui trovi esercizi, esempi, spunti e l’ebook “Il manuale per farsi il c*lo”, che riepiloga ogni modulo ripercorrendo passo a passo l’intero videocorso per guidarti nel processo di costruzione del tuo percorso verso la meta.

In questo momento sarebbe molto più facile aspettare che tutto questo delirio passasse e tornare alla normalità che vivevamo pre-pandemia. Ma non possiamo sempre aspettare che qualcosa accada o che gli altri facciano le cose per noi. Gli obiettivi si possono raggiungere anche nei momenti più difficili e ogni momento è giusto per ripensare ai propri progetti. Se avessi aspettato tutte le condizioni perfette per cambiare la mia vita non avrei ottenuto nessun obiettivo perché le condizioni perfette non ci saranno mai.

Se vogliamo cambiare (in meglio) la nostra vita dobbiamo rimboccarci le maniche e agire, soprattutto nei momenti più difficili. Senza farci prendere dallo sconforto, senza cadere nel vittimismo, senza essere i passeggeri che guardano da fuori cosa sta succedendo.

Dobbiamo pedalare ancora più forte, sognare ancora più in grande e ricordarci che siamo sempre più forti di quello che crediamo.

Ma spesso ce lo dimentichiamo.

Per partecipare al videocorso online con Paola Gianotti e iniziare a superare i tuoi limiti, clicca qui.