Finlandia del Sud in bicicletta: ebook gratuito

21 Giugno 2021

La Finlandia, Suomi in finlandese, è lo Stato con la più bassa densità di popolazione dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea. In un territorio poco più grande dell’Italia vivono appena 5,5 milioni di persone, concentrate prevalentemente nelle Regioni della Finlandia del Sud.

Centinaia di laghi, di piccole isole e di sconfinate foreste caratterizzano questo territorio, rendendo evidente l’inconfondibile sovrana di questo giovane Stato: sua maestà la natura.



Helsinki

Proprio perché immersa in territori naturalistici vasti e selvaggi, in Finlandia si genera uno stretto e indissolubile rapporto tra gli esseri umani e la natura. Un legame quasi sacro e reciproco che permette alla natura di preservarsi nella sua autenticità e a donne e uomini di adattarsi ai ritmi pacati e sereni in armonia con le sue meraviglie.

Nel 2021, per il quarto anno consecutivo, le Nazioni Unite hanno nominato la Finlandia come il Paese più felice del mondo. Sarà proprio il rapporto e il contatto con la natura che permette ai finlandesi di gioire delle piccole cose e vivere ritmi di vita sereni? In parte sicuramente sì.

La bicicletta è uno dei mezzi per scoprire la Finlandia in libertà, probabilmente il migliore: il silenzio del pedalare permette di vivere un’esperienza in sintonia con i paesaggi che si incontrano, esplorando luoghi incantati lasciandosi avvolgere dalla maestosità della natura che rappresenta l’immensa ricchezza, la meraviglia e la felicità della Finlandia e dei Finlandesi.

Resterete sorpresi nello scoprire che in Finlandia ci sono più saune che automobili, che generano pace e relax anziché traffico e stress.