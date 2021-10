Barcellona: 3 anni di viaggi gratis sui mezzi pubblici se rottami l’auto

20 Ottobre 2021

Barcellona è da tempo impegnata nella riduzione del numero di auto circolanti in città, per farlo ha intrapreso diverse iniziative ormai da tempo: dalla ridistribuzione degli spazi della strada attraverso la creazione dei superblocchi fino alla pedonalizzazione delle strade difronte alle scuole.

L’ultima iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale della città per incentivare i cittadini ad usare meno l’auto è il nuovo sistema che premia chi decide di rottamare un’auto inquinante. Infatti, a fronte delle decisione di liberarsi del mezzo, ciascun proprietario viene premiato con un abbonamento al servizio di trasporto pubblico della validità di 3 anni.

La card, ribattezzata T-Verda, ha validità in tutta l’area metropolitana di Barcellona e si rinnova automaticamente ogni anno. La logica che ha spinto a puntare su una soluzione di questo tipo è semplice: i mezzi pubblici sono già disponibili alla popolazione, sono già stati pagati dalla collettività (rappresentano dei costi fissi a cui far fronte annualmente) e sono comunque in funzione al di là degli abbonamenti T-Verda, per questo offrire degli abbonamenti gratuiti rappresenta a tutti gli effetti la soluzione più efficiente per le casse comunali.

In questo modo i fondi a disposizione per cambiare le abitudini di mobilità dei cittadini e diminuire l’uso dell’auto vengono ottimizzati.

Per il cittadino che decide di aderire all’iniziativa non solo è possibile risparmiare sui costi dell’auto, ma smette di pensare al suo mantenimento: assicurazione, tasse, parcheggio e manutenzione non sono più un problema.

Queste politiche di incentivazione non sono certo una novità per le città europee, tuttavia è importante sottolineare quanto questa soluzione adottata da Barcellona sia strategica rispetto a piani che prevedono incentivi economici per l’acquisto di nuove auto, magari elettriche.

Seguendo quest’ultima opzione infatti non si va a ridurre il parco auto circolante, ma semplicemente lo si svecchia. In questo modo, ad esempio, non si va a ridurre la necessità di stalli di sosta, il che comporta l’impossibilità di andare a riqualificare strade e spazi pubblici togliendo spazio alle auto.

Un’alternativa concreta all’abbonamento ai mezzi pubblici restano le politiche di incentivo per l‘acquisto di ebike o cargobike, così facendo si persegue l’obiettivo di riduzione del numero di auto.