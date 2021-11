A Cuneo si parla di salite in bicicletta e itinerari lungo le Alpi Marittime

10 Novembre 2021

La salita è “croce e delizia” dell’andare in bicicletta. Le Alpi Marittime e il territorio di Cuneo rappresentano un ambiente perfetto per potersi mettere alla prova. Qui si sale lungo itinerari che scalano i profili delle montagne e consentono di gustarsi panorami bellissimi conquistati un tornante dopo l’altro.

Salite e avventure in bicicletta

A Cuneo, per la rassegna “Scatti” di scrittorincittà, mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 18 presso l’Auditorium Varco (in Via Pascal 5L) si terrà la conferenza “Salite e avventure in bicicletta”. E in questa occasione saranno presentati un libro e un ebook che hanno come tema l’epica della salita nelle Alpi Marittime.

La partecipazione è gratuita, ma per poter assistere dal vivo all’evento è necessario prenotarsi online qui.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di scrittorincittà:

Il libro “Tornanti e altri incantesimi” di Giacomo Pellizzari è la storia di un viaggio in bicicletta che è anche un viaggio di iniziazione. Un’epopea fatti di occhi, muscoli e passione lungo “Les 7 Majeurs”: sette passi delle Alpi Marittime, tra Italia e Francia, resi celebri dal Giro d’Italia e dal Tour de France [qui la scheda completa delle salite].

Inoltre, alcune delle cime raccontate nel libro si incontrano anche nella raccolta di itinerari che costituiscono l’ebook “Le Alpi del Mediterraneo in bicicletta”, realizzato nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020, Piter Alpimed PATRIM.

Alla presentazione, moderata dal giornalista Giorgio Bernardi, intervengono: Daniela Salvestrin (direttrice dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese), Giacomo Pellizzari (scrittore), Paolo Pinzuti (editore di Bikeitalia.it) e Paolo Ciaberta (fotografo).