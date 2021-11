“Tutti giù per strada”, successo del flash mob per le Strade Scolastiche

22 Novembre 2021

Oltre 50 girotondi in dieci città d’Italia per promuovere le Strade Scolastiche venerdì 19 novembre 2021, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite. Il flash mob Strade Scolastiche “Tutti giù per strada” è stato un successo, come comunica la pagina ufficiale dell’evento diffuso che ha raccolto video e foto provenienti dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa diffusa.

Flash mob “Tutti giù per strada” – Milano

“Ce l’abbiamo fatta!!! Il 19 novembre pomeriggio, in occasione della giornata mondiale per i diritti di bambini e adolescenti, abbiamo sfilato in centinaia tra bambini, genitori e attivisti in circa 50 girotondi colorati, in 10 città, nelle strade davanti alle scuole al grido di TUTTI GIU’ PER STRADA per chiedere più strade scolastiche, aria buona da respirare, sicurezza stradale e spazio libero per giocare”, si legge sulla pagina Facebook “Tutti giù per strada“.

Flash mob “Tutti giù per strada” – Roma



“Eravamo tantissimi: moltissime le adesioni di associazioni ambientaliste e di genitori, comitati, gruppi di quartiere a questo evento che ha posto al centro dell’attenzione la vivibilità delle nostre città in particolare dal punto di vista dei bambini. E la forza di questa collaborazione creativa, vivace e determinata si è sentita!”, prosegue la nota.

Anche alcune istituzioni hanno seguito e aderito: “Un’iniziativa che ci ricorda come questa città debba fare tantissimi passi in avanti sul fronte della sostenibilità, – ha commentato Stefano Sampaolo, intervenuto in uno dei 14 girotondi che si sono svolti a Roma – dell’attenzione a tutti gli utenti della città e particolarmente agli utenti più vulnerabili, in una città che purtroppo soffre una patologia dovuta alla centralità del mezzo privato”.



Flash mob “Tutti giù per strada” – Bologna

Questo flash mob diffuso è stato soltanto il primo di una serie di appuntamenti per promuovere le Strade Scolastiche nell’ambito dell’iniziativa italiana per la “Clean Cities Campaign”.

Su Bikeitalia ne seguiremo gli sviluppi, intanto vi invitiamo a scaricare l’ebook gratuito “Le strade scolastiche – Nuove piazze per le città” che abbiamo realizzato in collaborazione con l’azienda di arredo urbano Metalco, disponibile cliccando sulla copertina: