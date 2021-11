Tier acquisisce nextbike e diventa il più grande operatore al mondo di mobilità sostenibile

24 Novembre 2021

Il 15 novembre 2021 l’azienda berlinese Tier, principale operatore in Europa di micromobilità, ha acquisito nextbike, la più grande azienda di bike sharing a livello europeo (con sede a Lipsia): con questa acquisizione Tier diventa il più grande operatore al mondo di mobilità sostenibile, ampliando il suo core business anche ai veicoli elettrici condivisi con bici ed e-bike a noleggio. La forza combinata delle due società può contare su 250.000 veicoli presenti in oltre 400 città.

Adv



L’azienda entrata a far parte di Tier, nextbike, gestisce sistemi di noleggio biciclette dal 2004, principalmente come operatore esclusivo per le città, e ha stabilito un redditizio modello di business di mobilità condivisa nei suoi 17 anni di esistenza. E recentemente è sbarcata anche in Italia, a Bergamo, dove il servizio sarà attivo dal 2022.

La combinazione di biciclette, e-bike, cargo bike, e-scooter e e-moped in sistemi di condivisione a flusso libero, basati su stazioni e ibridi crea la prima piattaforma veramente multimodale del settore. Questo rende molto più facile per gli utenti scegliere tra diversi mezzi di trasporto per ogni percorso senza utilizzare la propria auto.

A sinistra Lawrence Leuschner (ceo e co-fondatore di Tier Mobility), a destra Leonhard von Harrach (ceo di nextbike)

Lawrence Leuschner, ceo e co-fondatore di Tier Mobility ha dichiarato: “L’acquisizione di nextbike, con la sua impareggiabile esperienza e relazioni in centinaia di città, è un’opportunità unica per portare il bike sharing a un livello superiore, facendo uscire più persone dalle auto e offrendo il soluzione di mobilità più sostenibile. Ho sempre creduto profondamente nel potere trasformativo delle biciclette nelle città ed è bello vedere che il mercato delle biciclette sta crescendo rapidamente. I nostri valori condivisi di sostenibilità e rispetto per le città attraverso due forti team di leadership, sostenuti dal sostegno finanziario e dall’efficienza del capitale di Tier, presentano una missione congiunta e inarrestabile per cambiare la mobilità per sempre.”

Dal canto suo Leonhard von Harrach, ceo di nextbike, sottoscrive e rilancia: “Dal 2004, forniamo mobilità sostenibile a centinaia di migliaia di persone ogni giorno e abbiamo introdotto il bike sharing come componente del trasporto pubblico in tutto il mondo. Abbiamo deciso di collaborare con Tier perché esiste un significativo comune terreno nella cultura aziendale. Ma soprattutto siamo uniti nella nostra missione di rendere le città più vivibili con i nostri servizi di mobilità e di fare qualcosa contro la congestione del traffico, l’inquinamento e il rumore. Il fatto che questa sia oggi una realtà è dovuto, tra l’altro, ai fondatori di nextbike, pionieri nel mercato europeo del mobility sharing e che già affittavano biciclette quando non c’erano le app”.





L’acquisizione è l’ultima mossa significativa in un anno di successi per Tier. L’azienda ha ampliato la sua presenza in 16 paesi in Europa e Medio Oriente con ingressi sul mercato in Ungheria, Paesi Bassi e Bahrain. L’importante investimento nel bike sharing segue il forte impegno di Tier nelle e-bike negli ultimi mesi, con lanci a Londra e Stoccolma parte di un’espansione del suo servizio di e-bike in sei paesi. A ottobre, Tier ha annunciato la chiusura del round di finanziamento della serie D da 200 milioni di dollari. Con una valutazione di 2 miliardi di dollari, Tier ha raccolto finora un totale di 660 milioni di dollari in capitale proprio e di debito.

Anche nextbike ha alle spalle un anno ricco di eventi e ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader del mercato del bike sharing. Nonostante il Covid si è registrato un aumento dei consumi del 50%. In totale, negli ultimi 18 mesi sono state fornite nuove biciclette a 60 progetti in 17 paesi. I punti salienti includono la modernizzazione della bicicletta KVB a Colonia con 3.000 nuove biciclette, le espansioni della rete a Budapest, Bilbao e Göteborg e l’ingresso sul mercato in Italia (Bergamo) e Montenegro. A settembre la città di Vienna ha assegnato a nextbike il contratto per la realizzazione del nuovo “WienMobil Rad” con oltre 3.000 bici.