Tenerife in bicicletta: ebook gratuito - Bikeitalia.it

9 Maggio 2022

La bicicletta da corsa è uno degli sport più belli che esistano e rappresenta la quintessenza della pratica del ciclismo. Tuttavia, per godere di un’esperienza soddisfacente, occorre garantire la sicurezza stradale per chi pedala. Tenerife è un luogo che con mia somma sorpresa ha saputo mettere la sicurezza stradale al centro delle proprie politiche turistiche e il risultato è un rispetto totale nei confronti di chi usa la bicicletta.

Ho pedalato per svariate centinaia di km sull’isola su ogni tipologia di strada e adottando i comportamenti tipici di chi, alle volte, si guarda intorno con sguardo interrogativo, alla ricerca della direzione corretta, magari dimostrando esitazione nei confronti degli altri utenti della strada. Sono rimasto notevolmente stupito dall’attenzione riposta nei confronti di chi pedala: non ho mai visto un sorpasso azzardato, mai un clacson suonato fuori luogo.

Masca, Tenerife

Sono convinto che questa impressione non sia solo la mia perché, unendo questo aspetto con i paesaggi spettacolari e il clima favorevole, il risultato inevitabile è un boom di turisti che vanno a Tenerife per praticare la bicicletta da corsa in ogni stagione.

Questa breve pubblicazione vuole essere uno strumento per rispondere alle molte domande che possono venire in mente a chi desidera una vacanza in bicicletta da corsa in un luogo il più possibile vicino al paradiso.