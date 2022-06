Milano: la console generale dei Paesi Bassi scambia l'auto di servizio con una bici - Bikeitalia.it

15 Giugno 2022

L’auto di servizio non mi serve: meglio la bici. Per i Paesi Bassi è una cosa normale, quasi ovvia: ma per l’Italia il fatto che una diplomatica straniera – la console generale dei Paesi Bassi Mascha Baak, appunto – abbia rinunciato all’unica auto di servizio (un’Audi targata Corpo Diplomatico, ndr) scambiandola con una bici è una notizia.

The making of… video about the Dutch consul general’s service bicycle. Traded in for the diplomatic service car. Probably a unique thing in the world of diplomacy (in Milan). #NLinItaly #NLinItalyClimate pic.twitter.com/w8zO8yqqsx — Ambasciata e Consolato dei Paesi Bassi in Italia (@Olandiamo) June 8, 2022

Il 9 giugno scorso il Consolato Generale Nerlandese di Milano ha messo in funzione il suo nuovo ufficio interamente sostenibile – che ha ricevuto il certificato oro LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Ma c’era ancora questo piccolo “problema” da risolvere. Ora, tolta anche l’unica auto a disposizione, la struttura può contare su una flotta di 10 biciclette Swapfiets, il cosiddetto “Netflix del bike sharing” presente dal 2020 anche a Milano. Questo servizio – con un importo fisso mensile – garantisce anche riparazioni e sostituzione della bici in caso di necessità.

Una misura a favore della sostenibilità e contro i cambiamenti climatici in una realtà come Milano che il Consolato Generale Nerlandese su Facebook reputa “un’ottima città ciclistica, grazie al rapido sviluppo di nuove piste ciclabili”. La rinuncia all’auto di rappresentanza è stata immortalata in un breve video diffuso dall’Ambasciata e Consolato del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

La console generale Mascha Baak ha spiegato le ragioni di questa scelta, poi ha inforcato la sua bicicletta Swapfiets parcheggiata in garage ed è uscita per le strade di Milano.

