Motivazione a colazione: lunedì 27 giugno incontro con Omar Di Felice - Bikeitalia.it

23 Giugno 2022

Sui social hanno coniato l’hashtag #MondayMotivation che accompagna i messaggi e le azioni per darsi la carica e cominciare bene l’inizio della settimana. Lunedì 27 giugno 2022 a Roma – dalle 8:30 alle 10:00 – alle Industrie Fluviali (Via del Porto Fluviale 35) l’ultracyclist Omar Di Felice – che i lettori di Bikeitalia.it conoscono molto bene – incontrerà il pubblico per fare la prima colazione insieme e raccontare le molteplici attività e le avventure estreme che porta avanti all’insegna della bicicletta e per promuovere la sostenibilità ambientale.

Omar – reduce dalla vittoria alla tostissima Transatlanticway in Irlanda – racconterà come uscire dalla propria zona di comfort e far emergere il talento che c’è dentro ciascuno di noi: per scoprire la propria Zona Omar e vincere innanzitutto la sfida con sé stessi per realizzare la propria felicità. L’incontro si terrà nell’ambito di CreativeMornings Rome, un ciclo di eventi mattutini che animano la città dal 2015: il format è una colazione mensile con breve talk a tema che risveglia la Capitale. Ogni mese un ospite differente e tante realtà del territorio da scoprire.

Omar Di Felice in Irlanda durante la gara di ultracycling Transatlanticway 2022 (che ha poi vinto)

Motivazione a colazione

Una vita su due ruote all’insegna dell’avventura è quella che Di Felice racconterà alla colazione creativa del 27 giugno a Roma, a Industrie Fluviali. Innamoratosi della bicicletta fin da bambino grazie a Marco Pantani, nel 2012 Omar Di Felice passa dal ciclismo professionistico all’ultracycling, specialità in cui si gareggia su lunghissime distanze, ottenendo riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Da sempre appassionato di viaggio e avventura, riconosce nei luoghi più freddi del Pianeta la sua dimensione. Nel 2018 compie la traversata del Canada Artico: oltre 1.300 km sulla Arctic Highway, pedalati per la prima volta in inverno. È sui ghiacci e le distese sconfinate e inospitali che Di Felice trova la “Zona Omar”, il luogo di sfida con sé stesso, dove andare oltre il conosciuto scoprendo il talento nascosto che si cela in ognuno di noi.

Un viaggio interiore, oltre che fisico, che racconta in “Pedalando nel silenzio di ghiaccio. Il ciclismo estremo e la felicità” edito da Rizzoli e “Zona Omar” edito da Baldini+Castoldi. Nel 2021 è accreditato come observer UNFCCC di Italian Climate Network per la COP26. Ha recentemente completato il giro del mondo artico, 4.200 km in inverno attraverso le 3 linee di confine artiche dalla Kamchatka (Russia) all’Alaska, traversata che rientra nel progetto “Bike to 1.5°C” legato alla divulgazione scientifica circa i temi riguardanti i cambiamenti climatici.

Il 27 giugno copritevi bene! La colazione creativa del mese vi porterà da Roma ai posti più freddi del Pianeta con un super ospite, ultra cyclist, avventuriero, autore e speaker: Omar Di Felice.

❄️ Cosa c’è di più wild?

Biglietto gratuito👉https://t.co/sOkPmwl9Xb#CMWilderness pic.twitter.com/Zi8lAjS6PV — CreativeMornings/RM (@Rome_CM) June 11, 2022

Ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria)

L’incontro CreativeMornings Rome colazione+talk con Omar Di Felice si terrà lunedì 27 giugno, dalle ore 8:30 alle 10:00, a Industrie Fluviali (Via del Porto Fluviale 35 – 00154 Roma): a ingresso gratuito (con colazione offerta) con prenotazione del posto obbligatoria sul sito web dell’evento:

https://creativemornings.com/talks/omar-di-felice

CreativeMornings nasce nel 2008 a New York da un’idea della designer Tina Roth Eisenberg ed è ora presente in 224 città del mondo. Grazie ad un team di creativi di diverse estrazioni è presente, oltreché a Roma, anche in altre città italiane: Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo, Firenze, Ancona e Arezzo.