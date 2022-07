Investita in bici sul Ponte della Ghisolfa: oggi è guarita e si batte per la ciclabile - Bikeitalia.it

22 Luglio 2022

Questa è la storia di una ciclista urbana come tante, Beatrice Macrì, che un anno fa a Milano (il 17 luglio 2021) venne investita mentre transitava in bicicletta sul Ponte della Ghisolfa: rimase in come per due settimane, poi cominciò la riabilitazione e il lento recupero. E oggi Beatrice si batte per far realizzare la pista ciclabile e partecipa alle manifestazioni del comitato promotore “Non vediamo l’ora”.

La sua storia – riportata dal Giorno e ripresa dal Corriere Milano – è fatta di rinascita e di speranza: dopo il tamponamento in bicicletta e l’arrivo in ospedale in codice rosso, due settimane di coma e altre in cui la sua vita è appesa a un filo. Poi comincia il lungo percorso di riabilitazione e il lento recupero. A distanza di un anno dall’episodio, il 15 luglio 2022, Beatrice ha festeggiato insieme il suo compleanno e la fine delle terapie: una rinascita e una seconda vita dopo il coma.

“Ora il mio più grande desiderio è che sia costruita la pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa, perché mi avrebbe salvato dall’incidente. Per questo mi sono unita al comitato che da tempo ne reclama la costruzione e in aprile ho partecipato alla manifestazione e al presidio di protesta che chiede un’accelerazione del progetto. Se ne parla da anni ma non va avanti”, dice Beatrice a Corriere Milano.

Ora Beatrice pensa al futuro: “Sono cambiata, più riflessiva. Mi faccio mille domande sulla vita. Mai come ora capisco che non abbiamo tutto il tempo a disposizione e che voglio inseguire la felicità. E dare il mio contributo a rendere Milano sicura per i ciclisti”.

Nell’agosto del 2021, due settimane dopo il suo incidente, alcuni attivisti con un blitz avevano dipinto una ciclabile clandestina sul Ponte della Ghisolfa – poi cancellata dal Comune – per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale dei ciclisti.

Oggi sembra che le cose si stiano mettendo nel verso giusto, dopo le manifestazioni e le promesse dell’amministrazione: la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa si avvicina e la speranza è che venga realizzata quanto prima, per la sicurezza di tutti.