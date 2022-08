Violenza stradale, prima causa di morte per i minori in Italia - Bikeitalia.it

22 Agosto 2022

Un intervento diretto sulla cronaca degli incidenti stradali e contro la retorica della fatalità quello della consigliera comunale di Bologna Simona Larghetti al MobilitARS 2022, evento realizzato da Bikenomist in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. Nella sua relazione Larghetti è partita dal caso del bambino investito e ucciso nel cortile dell’asilo a L’Aquila per fare un’analisi puntuale di come i mass media (mal)trattano il tema della violenza stradale.

Di solito le notizie degli incidenti stradali finiscono nei trafiletto, quando muore un bambino la cronaca fa uno sforzo in più ma, secondo Larghetti, non riesce a centrare il punto della questione: “Lo scopo della cronaca è stato di dire, a reti unificate, che è stata una fatalità, che è stato un incidente, che è stata una cosa non prevedibile e dunque non prevenibile: non è possibile evitare una fatalità, ma è veramente così?”.

Nei racconti giornalistici degli incidenti stradali, specie quelli che avvengono nei pressi degli istituti scolastici, c’è un grande assente: manca il contesto di riferimento che produce le cause della violenza stradale. Lo ha sottolineato con enfasi Larghetti in un passaggio del suo intervento: “Le persone che abitano vicino a una scuola tutte le mattine vedono queste scene e sanno che non c’è nulla di casuale: anzi, è casuale quando le cose vanno bene, perché affollare tante automobili guidate da persone che hanno fretta e sono distratte solo per caso non produce incidenti. Lo sappiamo dai dati: la violenza stradale è la prima causa di morte per i minori in Italia, parliamo di decine e decine di casi ogni anno”.

E in tutto questo la politica che cosa fa? Agisce sull’onda emotiva dei fatti di cronaca più eclatanti, come accadde per la norma sul seggiolino antiabbandono fatta in fretta e furia in seguito alla morte di un bambino dimenticato in auto, come ha ricordato Larghetti: “Una norma fatta in quattro e quattr’otto: in pochi mesi chi aveva un seggiolino si è dovuto adeguare con un dispositivo apposito: è stato un provvedimento fatto in seguito a un caso di cronaca di un bambino morto in quanto dimenticato in auto. Quanti bambini sono morti in Italia negli ultimi 10 anni a causa della sindrome da stress che porta all’abbandono? 8 bambini. Mentre ogni anno, sempre nel nostro Paese, sono 40 i bambini che vengono investiti e uccisi: dal 2014 a oggi sono 270 i bambini morti a causa della violenza stradale“. Questi i numeri del fenomeno.

Solo nel 2020 sono state finalmente istituite le Strade Scolastiche – cioè le chiusure temporanee davanti alle scuole: pedonalizzazioni negli orari di entrata/uscita per evitare che i bambini vengano investiti, ma non solo come ha puntualizzato Larghetti: “Servono anche a promuovere l’idea che accedere a scuola a piedi e in bici è sicuro e piacevole, è possibile: io ogni mattina mi prendo 30 minuti per accompagnare i miei figli a scuola ed è un tempo che io dedico alla loro educazione, alla loro crescita, all’amore che c’è tra di noi. Poi prendo un altro mezzo per andare a lavorare, nel mio caso la bici”.

Purtroppo, non essendoci un obbligo di legge, a fronte di quasi 8.000 Comuni presenti in Italia sono solo poche decine le città che hanno istituito le Strade Scolastiche: “Ci stiamo lavorando, le stiamo facendo una a una ma abbiamo 800 istituti scolastici nella Città Metropolitana di Bologna, quindi la sfida è grande. E ogni volta che istituiamo una strada scolastica nasce un Comitato di genitori contro, che spesso è composto dagli stessi genitori che vogliono continuare ad accompagnare i loro figli in auto perché loro appunto hanno fretta e devono andare a lavorare… come se la salute e la sopravvivenza dei loro bambini fosse una questione di non avere fretta!”, ha sottolineato Larghetti.

L’istituzione di una Strada Scolastica è un presidio di educazione civica sulla fruizione dello spazio pubblico e sull’autonomia di spostamento, un tema centrale secondo Larghetti: “Ci lamentiano che la gente non va a votare, ci lamentiamo che quando ci sono le adunate di piazza le persone non si impegnano più: ma cosa pretendiamo di ottenere se educhiamo i nostri bambini a essere trasportati come pacchi da un punto all’altro in maniera completamente passiva se non gli insegniamo la fiducia e la bellezza dell’essere autonomi, dello spostarsi individualmente, con le proprie gambe e con la propria forza”.