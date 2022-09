Pedalate in Faccia | Noi, eco-talebani a favore delle ciclabili - Bikeitalia.it

1 Settembre 2022

Il consigliere comunale di Milano Alessandro De Chirico (FI), già salito agli onori di questa rubrica per aver sostenuto che bisognasse perseguire gli sparatori di coriandoli alle feste di laurea anziché multare gli eccessi di velocità degli automobilisti, si è lanciato in una nuova crociata, questa volta contro la ciclabile in via di realizzazione sulla via Novara, importante strada pluricorsia di penetrazione in città.

Il nostro ha sostenuto che quella ciclabile “va bene solo per accontentare gli eco-talebani amici del sindaco Sala”, e poi che “…aumenteranno le statistiche degli incidenti occorsi”.

Da ciclista ci sono, però, alcune cose che non mi tornano.

La prima è perché l’onesto e tutto sommato comprensibile desiderio di non essere speronato da automobilisti infoiati che sfrecciano a mille sugli stradoni suburbani mi debba classificare come talebano. Sino a prova contraria talebano è chi impone con la violenza la sua esclusiva visione del mondo, e quindi anche delle strade; esattamente come di solito fanno gli automobilisti, mica i ciclisti.

La seconda è perché mai sarei amico del sindaco Sala: non ho il suo numero di telefono, non mi ha mai invitato a cena e non vedo perché dovrebbe accontentare proprio me. Sarebbe stato più credibile sostenere che quella ciclabile va bene solo per scontentare i paleo-automobilisti nemici del sindaco, come lui certamente è e come il suo astio mi pare dimostri ampiamente.

Inoltre non utilizzerei il nostro valente consigliere come fonte attendibile sulle statistiche sugli incidenti: secondo lui ne uccidono più i coriandoli che le auto.