Preparazione indoor evoluta (HIIT): allenati per la prossima stagione - Bikeitalia.it

10 Ottobre 2022

Preparazione indoor evoluta (HIIT). Un corso di allenamento indoor specifico per ciclisti evoluti che vogliono migliorare le proprie prestazioni in bicicletta.

Il corso “preparazione indoor evoluta (HIIT)” si basa sul principio dell’HIIT (high intensity interval training). L’HIIT è un protocollo di allenamento molto diffuso ma spesso applicato in maniera errata. In sostanza è un allenamento dove ripetizioni ad alta intensità sono divise fra loro da pause di recupero.

L’HIIT permette di allenarsi in un tempo ridotto e ha dimostrato nel tempo di essere un ottimo approccio per migliorare la resistenza aerobica e anaerobica, incrementare watt e soglia del lattato o anche per dimagrire e restare in forma.

Andando a modificare le variabili di lunghezza delle ripetute, intensità, durata totale e del tipo di recupero, si possono ottenere risultati completamente diversi.

Per fornire una guida dettagliata al ciclista avanzato che vuole applicare l’HIIT nella preparazione indoor, abbiamo creato il videocorso “Preparazione evoluta indoor (HIIT)”.

Grazie alla decennale esperienza di Marta Fovana, istruttrice di spinning, potrai utilizzare diverse applicazioni dell’HIIT nella tua preparazione indoor, sfruttando questa potentissima metodologia per raggiungere i tuoi obiettivi.

Preparazione indoor evoluta (HIIT): come si svolge

Il corso si svolge online, puoi seguirlo direttamente da casa.

È strutturato con 30 video lezioni teoriche e pratiche, per comprendere la metodologia dell’allenamento indoor HIIT e 24 lezioni pratiche da 15 minuti ciascuna da seguire direttamente su smartphone o tv mentre pedali.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso.

A chi è rivolto il corso “Preparazione indoor evoluta (HIIT)”

Il corso Preparazione indoor evoluta (HIIT) si rivolge a:

Ciclisti che desiderano migliorare le proprie prestazioni

Ciclisti che vogliono allenarsi sui rulli durante l’inverno

Ciclisti alla ricerca di un piano di allenamento invernale strutturato e facile da seguire.

E’ fortemente consigliato aver seguito il corso “Preparazione indoor base per ciclisti” prima di allenarsi con il protocollo proposto da questo corso.

Programma

Il corso è strutturato con una parte introduttiva e delle lezioni pratiche da pedalare insieme a Marta.

Introduzione all’Indoor HIIT

Una prima parte per comprendere le basi e la storia dell’HIIT e come applicarlo nella preparazione indoor evoluta.

Videolezioni di allenamento

24 video lezioni da 15 minuti ciascuna da seguire direttamente sul proprio smartphone per pedalare con Marta Fovana e migliorare le proprie prestazioni in bicicletta.

Segui gratuitamente la prima video lezione di allenamento:

Cosa è compreso nel corso “Preparazione indoor evoluta (HIIT)”

N°6 videolezioni teoriche

N°24 sedute di allenamento della durata di 15 minuti l’una

Assistenza con il relatore

Acquistando il nuovo corso avrai la possibilità di partecipare a una lezione in diretta al mese con Marta Fovana, per poter applicare in modo ottimale ciò che hai appreso nel corso e farle tutte le domande durante la diretta.

Cosa serve per seguire il corso

PC/Tablet/Cellulare con connessione wifi.

Tappetino (necessario)

Rulli e bicicletta oppure spinbike

Crediamo nella qualità dei nostri corsi. Se dopo aver visionato il corso non sei soddisfatto, hai diritto all’opzione “Soddisfatti o rimborsati” e ti verrà rimborsata la quota sostenuta per l’acquisto del corso