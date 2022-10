Bologna Città 30: il Comune stanzia i primi fondi - Bikeitalia.it

12 Ottobre 2022

L’iter per l’introduzione del limite di 30 km/h è partito ufficialmente. Il Comune di Bologna ha mosso il primo passo istituzionale verso la trasformazione in una Città 30. Quindi non una zona pedonale, non solo un abbassamento del limite di velocità circoscritto al centro storico: ma tutta la città sarà a 30 km/h, tranne gli assi di scorrimento principali.

Bologna Città 30

L’Amministrazione felsìnea ha approvato il primo finanziamento di 100.000 € per la modifica della segnaletica e ha definito il cronoprogramma per realizzarla e avviare le fasi successive della trasformazione.

Il provvedimento realizza la strategia dichiarata nel Piano Generale del Traffico Urbano per la sicurezza stradale, condizione indispensabile per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20% degli spostamenti in automobile fissato dal PUMS.

I promotori della campagna 30logna, che avevano promosso una petizione su questo tema al Comune di Bologna, hanno veicolato così la notizia sui social:

I benefici dei 30 km/h

Il maggiore ostacolo all’uso della bicicletta in città, infatti, è la percezione della sicurezza. Nel decennio compreso fra il 2010 e il 2019, nel solo territorio del Comune di Bologna, ci sono stati 194 morti e oltre 26.000 feriti, e la metà di questa triste statistica è composta da pedoni e ciclisti.

I dati provenienti dalle città che hanno già fatto questo passo sono chiari: la soluzione è limitare la velocità dei mezzi a motore, con benefici per tutti gli utenti della strada.

Con questa azione, l’Amministrazione di Bologna raccoglie dunque le istanze della campagna Bologna 30 ovvero 30logna, lanciata nel 2021 da un insieme di associazioni per la mobilità attiva e sostenibile, e coordinata da Salvaiciclisti Bologna.

La consigliera comunale Simona Larghetti, che da attivista era stata tra le promotrici della campagna, su Facebook esprime la propria soddisfazione per questo provvedimento: “Si è piazzata la prima bandierina della Città 30 sulla città di Bologna! Sono state messe a bilancio le prime risorse destinate specificamente a questo progetto, si tratta di soldi destinati all’aggiornamento della segnaletica, prevista per il prossimo anno. Non solo chiacchiere, ma risorse per un progetto che è sempre più vicino”.

La campagna 30logna

La chiarezza degli obiettivi e dei metodi e la capacità comunicativa hanno permesso a 30logna di diventare la Best Mobility Action 2021 nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Ora che un altro traguardo è stato raggiunto, la campagna non si ferma, anzi riprende ancora più determinata: continua il lavoro di comunicazione e informazione con la cittadinanza e i portatori di interesse, e la raccolta firme per mantenere il tema al centro delle priorità dell’Amministrazione.

I prossimi passi per Bologna 30 km/h

Secondo il cronoprogramma del Comune di Bologna, entro la fine del 2023 sarà completata la revisione della segnaletica. Riportiamo qui di seguito i prossimi passi per raggiungere 30logna.

interventi strutturali di moderazione del traffico : restringimenti di carreggiata, attraversamenti rialzati, modifica degli stalli di sosta e altri interventi sullo spazio stradale

: restringimenti di carreggiata, attraversamenti rialzati, modifica degli stalli di sosta e altri interventi sullo spazio stradale creazione di isole ambientali tramite verde diffuso e arredi urbani, per creare un ambiente più accogliente, condiviso e orientato alla fruizione lenta

tramite verde diffuso e arredi urbani, per creare un ambiente più accogliente, condiviso e orientato alla fruizione lenta attivazione della Polizia Locale per prevenzione, controllo e informazione

della Polizia Locale per prevenzione, controllo e informazione campagna di promozione e comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza, mediante strumenti digitali e tradizionali

rivolta a tutta la cittadinanza, mediante strumenti digitali e tradizionali messa a sistema di tutti i piani e progetti relativi alla pedonalità e alla ciclabilità

Bologna sta lavorando per diventare una Città 30, un luogo inclusivo con una migliore sicurezza e vivibilità delle strade.