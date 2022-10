Davide Cassani e il ciclista di 95 anni che fa uscite di 100 chilometri - Bikeitalia.it

13 Ottobre 2022

Davide Cassani, ex ct della Nazionale Italiana di Ciclismo, qualche giorno fa nella sua Faenza mentre faceva la spesa ha incontrato “una persona stupenda”, come scrive in un post su Facebook dove racconta la sua incredibile storia.

Come capita spesso, essendo un personaggio pubblico, Cassani è stato riconosciuto da questa persona, un po’ in là negli anni, che guardandolo ha esclamato: “Io la conosco, lei è Davide Cassani, anch’io amo il ciclismo pensi che due o tre volte alla settimana esco in bicicletta”.

La storia di Franco Zoli, ciclista di 95 anni

Al che Cassani, forse per deformazione professionale, gli ha chiesto subito di rimando: “Ma a quale media?”. Questa persona molto anziana, al secolo Franco Zoli, con un fisico asciutto e un volto disteso e sorridente gli ha risposto, quasi giustificandosi: “Eh… vado abbastanza piano, ormai non supero più i 30 km orari“. D’altra parte l’età c’è, come ammette lui stesso: “Non sono più un giovanotto, il prossimo mese saranno 95”.

Pedala su una bici di acciaio del 1973

Cassani rimane di sasso e vuole saperne di più di questo ciclista inossidabile che continua a pedalare alla sua età con queste performance. La bici che usa Franco “è vecchia pure lei: una Viscontea de 1973, ha quasi 50 anni” (e qui ci sarebbe da aprire anche una parentesi sulle bici di acciaio di una volta come mezzi che resistono al tempo e alle mode, ndr).

Salite? Sì, grazie

Beh, ma a salite come starà messo il nostro Franco? Anche su questo fronte è coperto: “La scorsa settimana sono arrivato a Bertinoro e qualche mese fa a San Benedetto in Alpe”. Cassani conosce bene la zona e gli fa presente che San Benedetto si trova a 50 chilometri da Faenza, al che Franco lo corregge: sono 54 ad andare e 54 a tornare, che fanno 108 chilometri.

Dopo aver ascoltato la sua incredibile storia Cassani vuole fissarne il ricordo raccontandola a chi lo segue sui social e facendosi scattare una foto ricordo all’interno del negozio di frutta dove ha incontrato un signore di 95 anni che si è mantenuto così giovane e tonico grazie alla bicicletta.

Restare giovani grazie alla bici

Ultima domanda di rito da parte di Cassani: “Come faccio ad arrivare alla sua età con quella forma?”. La risposta di Franco non si lascia attendere: “Intanto continui a pedalare, sicuramente le farà bene”.

Pedalare non ha età: forse perché quando saliamo in sella torniamo un po’ bambini e riusciamo a fermare il tempo che sfugge, fissando il presente una pedalata dopo l’altra.