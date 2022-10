Ride For Their Lives: pediatri in bici per il futuro dei bambini

28 Ottobre 2022

In vista della COP27, la conferenza sul clima che si terrà a Sharm-el-Sheik dal 6 al 18 novembre, pediatri, medici e operatori sanitari da tutto il mondo rilanciano la campagna “Ride For Their Lives”.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la politica sulle implicazioni sanitarie della crisi climatica, delle sue cause e delle sue conseguenze sulla salute dei bambini.

Ride For Their Lives: un richiamo all’azione

Era successo per la COP26 di Glasgow e quest’anno saranno ancora di più; professionisti del settore sanitario scelgono di salire in sella per portare, metaforicamente e letteralmente, un messaggio.

La “Lettera di Prescrizione per un Clima Sano“, firmata da 46 milioni di operatori sanitari nel mondo, e l’appello a redigere un “Trattato di Non Proliferazione dei Combustibili Fossili” verranno recapitati alla COP27 all’interno di una cartellina blu.

“Come pediatra, sento di avere il dovere di parlare del danno che (il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico) stanno facendo alla salute dei nostri figli. Ci sono soluzioni e stiamo pedalando per ispirare e incoraggiare gli altri a sostenere questa lotta e a richiedere un’azione congiunta a tutti i livelli: politico, istituzionale e individuale“ Heather Lambert, pediatra e promotrice della campagna

Tra le tante firme e messaggi scritti a pennarello sulla cartellina c’è anche quella del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS, che lo scorso maggio ha ricevuto a Ginevra una delegazione partita da Londra con la dottoressa Lambert tra le proprie fila.

Il viaggio di 1.500 km da Ginevra fino a Napoli è cominciato il 18 ottobre e tocca diversi centri ospedalieri e sanitari nelle città di Milano, Modena, Firenze e Roma, dove altri medici e operatori si aggiungeranno alla pedalata per chiedere azioni politiche concrete.

L’iniziativa non si ferma qui: in molte città europee ed americane i pediatri hanno organizzato eventi per coinvolgere i bambini e sensibilizzare gli adulti pedalando.

Di seguito una mappa delle iniziative in Europa:

A fronte dell’urgenza della crisi climatica e dei rischi sanitari per i bambini, portare una richiesta di ascolto e di azione in bicicletta è un atto profondamente simbolico: suggerisce che una soluzione alla dipendenza da combustibili fossili esiste già.