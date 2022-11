Governo Meloni: nominati i sottosegretari che affiancheranno Matteo Salvini al MIMS - Bikeitalia.it

31 Ottobre 2022

Nel governo guidato da Giorgia Meloni – che la scorsa settimana ha ottenuto la fiducia – la carica di titolare del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) è andata a Matteo Salvini e si attendeva ancora la nomina dei sottosegretari per capire quale sarebbe stata la squadra ai vertici del dicastero di Porta Pia.

Adv



Oggi, lunedì 31 ottobre 2022, sono stati resi noti tutti i nominativi dei 39 sottosegretari (di cui 8 con delega di viceministro) che affiancheranno i ministri nei loro compiti di governo e indirizzo. Il loro giuramento è previsto nella giornata di mercoledì 2 novembre.

Il titolare del MIMS Matteo Salvini

Tre sottosegretari (di cui due viceministri)

Per quanto riguarda il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono stati nominati tre sottosegretari, di cui a due – nei prossimi giorni – verrà attribuita la delega di viceministro. Ecco chi sono.

Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) Edoardo Rixi (Lega) Tullio Ferrante (Forza Italia)

Galezzo Bignami

Galeazzo Bignami, 47 anni (Fratelli d’Italia) – viceministro | Nato e cresciuto a Bologna, ha 47 anni ed è avvocato. Si è laureato alla facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater ed è figlio di Marcello Bignami, storico volto della destra bolognese. In rete qualche tempo fa scoppiò una polemica per una sua foto del 2005 che lo ritraeva travestito da nazista, con tanto di svastica al braccio, durante un addio al celibato di un amico.

Edoardo Rixi

Edoardo Rixi (Lega), 48 anni – viceministro | Per il ligure Rixi, classe 1974, quello al dicastero di Porta Pia è un ritorno: era già stato viceministro del governo giallo-verde Conte I (ministro era Danilo Toninelli), sempre in quota Lega, tra il 13 settembre 2018 e il 30 maggio 2019, in seguito a una condanna in primo grado per l’inchiesta “spese pazze” quando era assessore regionale in Liguria (decisione poi ribaltata in appello nel marzo 2021 perché “il fatto non sussiste” e assoluzione in via definitiva ottenuta nel marzo 2022). Per la Lega è responsabile nazionale Trasporti e Infrastrutture dal 2019 e la sua nomina era stata fortemente caldeggiata da Salvini.

Tullio Ferrante

Tullio Ferrante, 33 anni (Forza Italia) – sottosegretario | Nato a San Giorgio a Cremano (Napoli), classe 1989, laureato nel 2012 in Giurisprudenza alla Luiss di Roma, svolge la professione di avvocato presso lo studio Tonucci & Partners. Ferrante entra giovanissimo in Forza Italia fino a diventare candidato di punta della Campania per il partito alle recenti elezioni, dietro Antonio Tajani e la compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina, risultando eletto alla Camera.

PNRR e ciclabilità

Sulla scrivania del ministro Salvini le linee guida da portare avanti per quanto riguarda le politiche per lo sviluppo della bicicletta a tutti i livelli – anche grazie alla recente conversione in legge dello Stato del Piano Generale della Mobilità Ciclistica – sono note, così come i dossier per l’allocazione dei fondi del PNRR.

Ponte sullo Stretto e TAV

Le priorità di Salvini, però, fin dal suo insediamento presso il ministero di Porta Pia sembrano più legate alle Grandi Opere e all’Alta Velocità: il neoministro titolare del MIMS ha annunciato il suo appoggio alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina – progetto che periodicamente torna di attualità in Italia – così come ha subito cercato un contatto con il suo omologo francese per discutere della realizzazione della TAV Torino-Lione.

E proprio oggi, giornata di Halloween, Salvini ha rilanciato l’idea del Ponte con un video su Twitter, ripreso anche dall’Agenzia Ansa:

Buon ponte a chi si sta godendo qualche giorno di ferie, buon lavoro a chi non ha staccato, e buon Halloween a tutti (tranne a quelli che si sono ritrovati a Modena per fare casino).

(1/2) pic.twitter.com/cTqu2NkVbd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 31, 2022

Ora che la squadra che lo affianca è stata completata bisognerà attendere l’attribuzione delle deleghe per capire come verranno distribuiti i compiti tra i due viceministri Bignami e Rixi e il sottosegretario Ferrante. E chi di loro avrà in carico la ciclabilità.

Piccola nota a margine sulle nomine dei sottosegretari: Vittorio Sgarbi, che era rimasto fuori dal Parlamento con la sua campagna anti autovelox, è stato ripescato come sottosegretario alla Cultura.