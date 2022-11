Vita da Meccanico | Da autodemolitore a riparatore di bici: la nuova vita di Daniele

10 Novembre 2022

Nuova puntata della rubrica “vita da meccanico” targata Bikeitalia, per dare voce alle storie delle persone che ogni giorno si sporcano le mani e portano avanti l’attività di riparazione e vendita di bici, a contatto col pubblico. Un videoracconto in forma d’intervista davanti al bancone degli attrezzi di precisione e dietro le quinte del retrobottega nel magazzino.

Gigi Nalesso, relatore dei corsi di Meccanica di Bikeitalia, ha incontrato l’ex corsista Daniele Paredi che, dopo aver frequentato il Masterclass in Meccanica Ciclistica, ha aperto la sua attività, un’officina di riparazione bici in Valtellina: Alpibike Garage a Villa di Tirano.

Da autodemolitore e riparatore di bici

Lui proveniva da tutt’altro settore: “Ho lavorato per trent’anni nella ditta di famiglia: avevamo una piccola autodemolizione. Ma non me la sentivo più di procedere con quel lavoro, allora mi sono reinventato: volevo fare qualcosa di bello, alzarmi la mattina ed essere contento di andare al lavoro. La mia passione era la bicicletta e allora mi sono avventurato in questo nuovo percorso”, dice ai microfoni di Bikeitalia.

L’officina riparazione bici di Daniele si trova a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, in Valtellina: un posto dove la bicicletta è molto diffusa e questo ha una ricaduta positiva anche sul negozio che ha aperto i battenti ormai da quasi sette mesi: “L’attività sta andando bene. Ho aperto agli inizi di marzo 2022: il lavoro procede e si fa un po’ di tutto, dalle bici dei bambini a quelle dei cicloamatori. Non faccio vendita di bici ma soltanto riparazione e manutenzione, poi si vedrà. Per il momento però vendo anche accessori, poi si vedrà”.

Officina riparazione bici in Valtellina

La tranquillità del posto aiuta Daniele anche nel quotidiano: “C’è soddisfazione a lavorare: il ciclista è una persona più tranquilla di chi viaggia in auto. In Valtellina abbiamo anche una bella ciclabile e tanti la usano per viaggiare in bicicletta. Principalmente i miei clienti sono persone del posto, ma quest’estate sono passati parecchi cicloviaggiatori – tedeschi, inglesi – e anche due ragazze della California che sono state qui due mesi e hanno girato tutta la Valtellina e dintorni in bicicletta”.

Gli aneddoti non mancano: “Sono molto contento: vengono molti bambini, che sono attratti dal negozio. Nel mese di luglio un ragazzo è stato da me per tre settimane e gli ho insegnato a cambiare la camera d’aria, sistemare i freni e registrare il cambio: è stata una bella soddisfazione”.

E il lavoro ben fatto ripaga delle fatiche di aver aperto la sua officina riparazione bici in Valtellina: “Qualche settimana fa è passato in officina un ciclista che ha corso vent’anni in bicicletta e mi ha portato la sua bici da riparare: ed è stato molto contento del mio lavoro e ha detto che non ha mai avuto un cambio della bici così preciso”.

L’importanza della giusta formazione

La nuova vita di Daniele, che gestisce la sua officina riparazione bici in Valtellina, è nata grazie all’esperienza formativa con Bikeitalia. Ma che cosa gli ha dato in più il Masterclass in Meccanica Ciclistica? Risponde in modo diretto: “Un’ottima base di partenza, la tecnica e la calma per essere ordinato e ‘lavorare giusto’, non arrendersi davanti alle difficoltà ma cercare sempre la soluzione migliore”.

L’intervista integrale a Daniele Paredi la trovate qui di seguito: buona visione! ⤵