Cargo bike: a Milano il corso in ciclologistica targato TRT

22 Novembre 2022

TRT – Trasporti e Territorio, istituto leader nella ricerca sulla mobilità ciclabile e la logistica in bicicletta, inaugura la sua accademia formativa con un corso di formazione su ciclologistica e cargo bike.

Con il sostegno di EIT (Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia), la due giorni si terrà a Milano giovedì 24 e venerdì 25 novembre a Cascina Nascosta, all’interno del Parco Sempione.

Perché un corso di formazione in ciclologistica?

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire la propria conoscenza della mobilità e della logistica urbana e condividere informazioni e saperi per una vera innovazione del settore.

Si tratta di un percorso formativo di alta specializzazione, che si rivolge a operatori della sfera pubblica e privata in ambito tecnico, operativo, gestionale e decisionale:

Corrieri e operatori logistici che intendono innovare il proprio modello di business integrando le proprie attività tradizionali con servizi di ciclologistica



Attività commerciali (negozi tradizionali e GDO) interessate a fornire servizi di consegna sostenibili ai propri clienti



Investitori industriali e finanziari che puntano ad entrare in un segmento di mercato dalle grandi potenzialità di sviluppo e innovazione



Società di ciclologistica e start-up che desiderano cogliere opportunità di crescita e innovazione per il proprio business, sia questo già consolidato o da "inventare"



Pubbliche amministrazioni sempre più interessate e coinvolte nell'individuare soluzioni per gestire la mobilità delle merci in modo sostenibile e a vantaggio dei cittadini



sempre più interessate e coinvolte nell’individuare soluzioni per gestire la mobilità delle merci in modo sostenibile e a vantaggio dei cittadini Consulenti e professionisti che forniscono supporto qualificato alle amministrazioni pubbliche e agli operatori privati nel campo della logistica e della mobilità sostenibile

Conoscere oggi la mobilità di domani

L’utilizzo delle cargo bike nella logistica dell’ultimo miglio si sta velocemente affermando in tutta Europa come soluzione per alleggerire i centri urbani da traffico e inquinamento, garantendo al contempo continuità e performance nella distribuzione delle merci.

La crescita dell’e-commerce e della distribuzione a domicilio richiedono crescenti livelli di affidabilità, velocità e flessibilità nei processi di consegna.

Consumatori esigenti, alta competizione e città che si trasformano necessitano di soluzioni innovative e sostenibili.

In questo contesto, la ciclologistica si afferma nel mercato europeo e italiano come un insieme di soluzioni per la transizione dell’agenda politica, logistica e ambientale.

Per maggiori informazioni e per iscriverti al corso ➡ clicca qui