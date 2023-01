La Ciclabile Umana unisce l’Italia: tutti i flash mob del 24 gennaio

20 Gennaio 2023

La Ciclabile Umana unisce l’Italia. L’iniziativa per la sicurezza di chi pedala è una forma di flash mob ideata dai cicloattivisti di Milano a novembre 2022 e poi diffusasi in altre città. Il prossimo appuntamento è per martedì 24 gennaio a partire dalle 7:30 di mattina, quando gli attivisti per la ciclabilità urbana si metteranno a guardia delle corsie ciclabili per impedire la sosta selvaggia e il transito di mezzi a motore, proteggendo i ciclisti urbani con i loro corpi e le loro bici.

Il flash mob della Ciclabile Umana unisce l’Italia

Gli appuntamenti di martedì 24 gennaio interessano diverse città di tutta Italia: un ideale gemellaggio per la sicurezza stradale, per ribadire che la sicurezza di chi pedala va salvaguardata. Un tema di stretta attualità che si lega anche a quello delle Città 30 che in questi giorni sta tenendo banco.

L’anteprima di Bologna

Intanto proprio oggi, venerdì 20 gennaio, alle 18 a Bologna in via Saragozza gli attivisti di Salvaiciclisti hanno organizzato il loro primo flash mob della Ciclabile Umana.

Ecco quali sono invece tutte le città che hanno organizzato la Ciclabile Umana martedì 24 gennaio:

Milano – #ProteggiMi 3.0 – Via Melchiorre Gioia – h 7:30

Dopo il successo delle prime 2 edizioni, i cicloattivisti tornano per la terza volta (la prima del 2023) in strada con #𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗠𝗜, il flash-mob della “ciclabile umana” per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno pedala in città e per sollevare l’attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l’utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici.

“Per noi sarà anche l’occasione di promuovere la proposta di trasformare Milano in “Città” 30 entro il 2024, approvata dal Consiglio Comunale il 9 gennaio e che ora deve essere sviluppata in un vero e proprio piano dal Sindaco e dalla Giunta del Comune di Milano”, sottolineano gli organizzatori. ➡ [EVENTO FB]

Torino – Ciclabile Umana in Largo Vittorio Emanuele II – h 7:30

L’appuntamento a Torino è per martedì 24 gennaio, al mattino, dalle ore 7.30 alle 9.30, in Largo Vittorio Emanuele II (lato portici), dove ci si disporrà in una lunga fila indiana a ridosso della linea bianca della corsia ciclabile verso corso Vittorio Emanuele II, per proteggere con i propri corpi e le proprie bici chi pedalerà in quel tratto di strada. ➡ [EVENTO FB TORINO]

Cagliari – Ciclabile Umana in piazza Garibaldi – h7:30

Appuntamento martedì 24 gennaio, dalle ore 7:30 alle 9:00, nella pista ciclabile in piazza Garibaldi (Cagliari), quotidianamente occupata dalle autovetture di coloro che accompagnano i figli nella vicina scuola Riva; un comportamento troppo spesso tollerato, ma che crea enormi disagi al traffico e costringe ciclisti, persone in monopattino (e anche gli altri automobilisti) a manovre improvvise e scorrette.

Treviso – Ciclabile Umana in Porta Santi Quaranta – h 15:25

A Treviso l’appuntamento è alle 15:25 per realizzare la Ciclabile umana sulla pista ciclabile tra porta SS. Quaranta e la prima curva a 90° in via D’Alviano. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti un gilet fluorescente o altro abbigliamento riflettente per rendersi visibili e rendere ancora più visibile il flash mob. “Importante è anche avere un cartello con indicato il motivo della manifestazione: questa è una ciclabile, non un parcheggio. Strade scolastiche subito”, questi gli slogan dell’iniziativa. ➡ [EVENTO FB TREVISO]

Firenze – Catena umana in Piazza Elia dalla Costa – h 8:00

L’appuntamento è per martedì 24 gennaio, al mattino, dalle ore 8 alle 9 ai Giardini di Piazza Elia dalla Costa (viale Giannotti), dove ci si disporrà in una lunga fila indiana a ridosso della linea bianca della corsia ciclabile del viale, per proteggere con i propri corpi e le proprie bici chi pedalerà in quel tratto di strada.

L’invito a partecipare all’iniziativa, pacifica e dimostrativa, è rivolto a tutte e tutti, non solo a chi ha una bici, anche chi è a piedi. Anche le famiglie con bambine e bambini sono invitate a partecipare e a usare la ciclabile umana. ➡ [EVENTO FB FIRENZE]

Roma – Fatece Largo #2 / Ciclabile Umana alla Salita del Quadraro – h 7:45

Il ritrovo è Via Tuscolana, lungo la salita del Quadraro. A partire dalle ore 7:45, i cicloattivisti si disporranno in una lunga fila indiana a ridosso della linea bianca della corsia ciclabile per proteggere con il loro corpo e le loro bici chi pedalerà in quel tratto di strada (soprattutto genitori con figli e bike-commuters) . La “ciclabile umana” durerà fino alle 9:00, così da dare la possibilità a quante più persone di esserci e farne parte.

“Torniamo per la seconda volta in strada con #fatecelargo, una “ciclabile umana” per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno pedala in città, per sollevare l’attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l’utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici e perché vogliamo Roma Città 30″, sottolineano gli organizzatori. ➡ [EVENTO FB ROMA]

Napoli – Strisce Pedonali Umane presso la Galleria Principe di Napoli – h 18:30

Dopo il successo delle ciclabile umana, a Napoli si ritornerà in strada con un flash-mob in cui gli attivisti realizzeranno “strisce pedonali umane” per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno si muove a piedi o pedala in città e per sollevare l’attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l’utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici.

Il ritrovo è fissato per martedì 24 gennaio alle ore 18:30 in Galleria Principe di Napoli c/o Bicycle House.

“A partire dalle ore 18:45, ci disporremo nei pressi degli attraversamenti pedonali in zona Museo. Quando un pedone dovrà attraversare ci disporremo in una fila indiana a ridosso della strisce pedonali per proteggere ed aiutare i pedoni che si troveranno ad attraversare in quel tratto di strada. Le “strisce pedonale umane” durerà fino alle 19:30, così da aiutare quante più persone e dare la possibilità a chi vorrà raggiungerci di esserci e farne parte”, sottolineano gli organizzatori. ➡ [EVENTO FB NAPOLI]