17 Gennaio 2023

Dopo Milano, Genova, Napoli, Lecce e Roma la Ciclabile Umana arriva anche a Bologna: l’appuntamento è per venerdì 20 gennaio 2023 a partire dalle ore 18 in via Saragozza. Qui i cicloattivisti di Salvaiciclisti Bologna si sono dati appuntamento per difendere con i loro corpi e le loro bici la ciclabile dalla sosta selvaggia.

Un evento promosso per ribadire il diritto di spostarsi in sicurezza e la necessità di una convivenza pacifica tra tutti i veicoli che condividono lo spazio pubblico.

Una “ciclabile umana” in via Saragozza per impedire il parcheggio selvaggio sulla corsia riservata alle biciclette. Il flash mob sarà venerdì 20 gennaio a partire dalle ore 18: una protesta in stile ‘critical mass’ dei ciclisti verso una corsia, la prima di Bologna unicamente destinata alle bici, troppo spesso ignorata dagli automobilisti.

Come sottolineano gli organizzatori di Salvaiciclisti in una nota: “Quando la corsia viene usata impropriamente come parcheggio, aumenta il pericolo per chi pedala. Questo comportamento scorretto costringe le persone in bici a superare le auto ferme, pedalando al centro della carreggiata e vanificando l’effetto di protezione”.

Con la manifestazione di venerdì, prosegue la nota, “ci rivolgiamo innanzitutto a tutte le bolognesi e i bolognesi, a cui chiediamo di aiutarci a difendere la nostra incolumità. Le corsie ciclabili non sono un parcheggio”. Troppo spesso invece la corsia di via Saragozza, inaugurata tre anni fa, “è occupata dalle auto in sosta in doppia fila: non per trasportare medicinali urgenti o per urgenze indifferibili, ma per andare in pasticceria o a fare un aperitivo. È un comportamento inaccettabile, indegno della nostra città”.

La richiesta al Comune

I ciclisti si rivolgono dunque anche all’Amministrazione di Bologna perché aumenti i controlli e segnali meglio le corsie destinate alle biciclette:“Ci rivolgiamo inoltre al Comune a cui chiediamo un cambio di passo nella difesa delle corsie ciclabili. Occorre attivare un maggior numero di controlli e rendere le corsie più visibili, adottando gli stessi espedienti in uso in tutta Europa: la colorazione rossa su tutte le ciclovie principali, una maggiore larghezza della corsia e un frequente rifacimento della segnaletica orizzontale”, precisano gli organizzatori. Infine l’invito, rivolto a tutti, è “venire con noi, venerdì 20 gennaio, alle 18, con la propria bicicletta, a difesa della corsia ciclabile di via Saragozza”.