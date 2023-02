Swapfiets: pochi abbonati, il Netflix delle bici chiude a Milano

23 Febbraio 2023

Swapfiets chiude a Milano. Il servizio olandese di noleggio bici a lungo termine era sbarcato nel capoluogo lombardo nell’autunno del 2020 ma in questi anni di attività “il Netflix delle bici” non è riuscito a raggiungere i numeri sperati. E per questo ha inviato una lettera a tutti gli abbonati di Milano chiedendo la restituzione entro il 31 marzo della bicicletta noleggiata.

Swapfiets chiude a Milano

“La nostra missione di rendere le città più vivibili è incentrata sulla fornitura di soluzioni ciclistiche sostenibili e di alta qualità per i soci. Sfortunatamente, questa missione non è realizzabile in aree con una bassa domanda e pochi soci, poiché ciò significa che non siamo in grado di fornire un servizio epico in modo redditizio per la nostra attività”, si legge nella comunicazione inviata agli abbonati e presente sul sito di Swapfiets in cui si annuncia la chiusura della sede di Milano.

Come e quando restituire la bici

“La chiusura di alcune delle nostre città è stata una decisione che non è stata presa a cuor leggero, e ci spezza il cuore dovervi dire addio. Vi chiediamo di restituire la bicicletta entro il 31 marzo. Per semplificare al massimo le cose, abbiamo già aggiunto una data di scadenza per voi e rinunceremo al periodo di cancellazione di un mese; vi verranno addebitati solo i giorni di utilizzo della bicicletta nel mese di marzo”, prosegue la nota.

L’attività di Swapfiets in Italia

Lo sbarco di Swapfiets in Italia a Milano era avvenuto in piena pandemia, nell’autunno del 2020: la società aveva fornito abbonamenti gratuiti al servizio per i medici e gli infermieri in prima linea nella lotta al Coronavirus. A giugno 2022 la Console del Regno dei Paesi Bassi aveva rinunciato all’unica auto di servizio presente nel Consolato di Milano sostituendola proprio con una bici Swapfiets, per i propri spostamenti urbani.

Quanto costa tenersi la bici di Swapfiets?

Le bici a noleggio della flotta di Swapfiets, caratterizzate tutte dall’iconica ruota anteriore blu, sono di varie tipologie: dalla city bike entry level senza cambio all’ebike a 7 velocità con cambio al mozzo e il costo di noleggio mensile (inclusa l’assistenza meccanica e la riparazione in caso di guasti) andava da 16,90 per la Original a oltre 100 euro per il modello di ebike più performante. Se gli abbonati al servizio non restituiranno la bici entro il 31 marzo potranno tenersela pagando per intero il valore del mezzo, come riepiloga Swapfiets: “Se siete ancora in possesso della vostra bicicletta Swapfiets dopo il 31-03-23, annulleremo il vostro abbonamento e dovremo addebitarvi l’intero valore della bicicletta. Vi invitiamo quindi a consegnare la bicicletta in tempo”.

Modello Swapfiets Euro Original 1/1+ | city bike senza cambio 350,00 € Deluxe 7 | city bike cambio a 7 velocità 450,00 € Power 1 (+ batteria) | ebike senza cambio (autonomia 80 km) 1.500,00 € Power 7 (+ batteria) | ebike 7 velocità (autonomia 100 km) 2.000,00 € I prezzi di riscatto delle bici Swapfiets in base al modello

Il servizio Swapfiets continua in tutta Europa

Al netto della chiusura in Italia sull’unica piazza aperta di Milano, il servizio di noleggio a lungo termine di bici proposto dalla società olandese Swapfiets – che già nel periodo pre-pandemico aveva preso piede in Europa – continua sugli altri mercati. Oltreché nel Regno dei Paesi Bassi anche nelle altre nazioni in cui era stato attivato: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna.