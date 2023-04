La Fiera del Cicloturismo 2023 apre a Bologna: lunghe code all’ingresso

1 Aprile 2023

Ha aperto oggi a Bologna la Fiera del Cicloturismo 2023: evento organizzato da Bikenomist, il primo in Italia interamente dedicato al mondo del turismo in bici nazionale e internazionale. La due giorni è stata anticipata venerdì 31 marzo dal Forum del Cicloturismo, giornata B2B dedicata agli operatori del turismo in bicicletta in cui Isnart e Legambiente hanno presentato il Rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, che ha fatto il punto sullo stato dell’arte del comparto che nel 2022 ha registrato in Italia oltre 33 milioni di presenze con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro.

Adv



Code all’ingresso e taglio del nastro

L’apertura al pubblico a partire dalle 9:30 ha fatto registrare subito un notevole afflusso di persone: lunghe code all’ingresso e parcheggio bici pieno di due ruote a pedali. Molti visitatori che hanno scelto di arrivare alla Fiera del Cicloturismo 2023 pedalando, come consigliato dagli organizzatori. Bambini benvenuti e accolti nell’apposita Area Kids con attività organizzate.

Fiera del Cicloturismo 2023: lunghe code all’ingresso e migliaia di visitatori tra gli stand

La direttrice della Fiera del Cicloturismo Pinar Pinzuti ha tagliato il nastro insieme con Mattia Santori – consigliere comunale di Bologna con delega al Turismo con il coordinamento della Destinazione Turistica Metropolitana, politiche giovanili, scambi internazionali e grandi eventi sportivi – e con Davide Cassani, presidente di Apt Emilia-Romagna.

Bikeitalia Talks, il programma di sabato 1 aprile

Subito dopo il taglio del nastro è cominciato il ricco programma dei Bikietalia Talks che andrà avanti fino al pomeriggio inoltrato. Alle 11:00 sul palco Sergio Borroni, medico con la passione di viaggiare in bicicletta in tutto il mondo, che da cicloavventuriero aiuta il pubblico a risolvere “5 dubbi sui viaggi in bici”.

Intermezzo cicloturistico alle 11:30 con la Catalogna che presenta la propria offerta per i visitatori in bicicletta con una relazione di Marta Teixidor, direttrice del Catalan Tourist Board. Alle 12:00 un momento sicuramente molto atteso e soprattutto utile per chiunque voglia percorrere tanti chilometri in bici: “Comfort in viaggio – La scelta della sella giusta per viaggiare”, a cura di Omar Gatti, Health Cycling Specialist e biomeccanico di Bikeitalia (evento realizzato in collaborazione con Selle SMP).

Nuova presentazione di una destinazione ciclistica: le Fiandre raccontate da Silvia Clarin, responsabile dei progetti digitali di VisitFlanders, l’ente del turismo delle Fiandre in Italia.

“Women Don’t Cycle”

Alle 13:00 un evento speciale in anteprima, la prima proiezione pubblica del Docu-Film “Women Don’t Cycle” di Manon Brulard, un lavoro terminato durante la pandemia che parla delle donne che lei ha incontrato durante il suo viaggio in bici verso il Giappone.

Alle 14:00 un’isola considerata un continente in miniatura che è entrata nel cuore di milioni di cicloturisti e ciclisti, dai neofiti ai professionisti: Gran Canaria presentata da Silvia Livoni Colombo. A seguire il giornalista, ciclista e scrittore Davide Mazzocco alle 14:30 racconta il bikepacking dell’estate 2022 che – in dieci giorni – lo ha visto scalare 10 Duemila fra Italia e Francia.

Paola Gianotti: “Nulla è impossibile, basta crederci”

Alle 15:00 la detentrice di 4 Guinness World Record Paola Gianotti – atleta, viaggiatrice, autrice, speaker motivazionale e paladina della sicurezza stradale in procinto di partire per il Brasile – intervistata da Paolo Pinzuti, Cycling Executive Officer di Bikenomist, in una sessione dal titolo “Nulla è impossibile, basta crederci”.

Alle 15:30 un incontro pratico molto interessante dedicato alla preparazione fisica: “Come allenarsi per un viaggio in bici”, a cura di Alessandro Rovelli – laureato in Scienze Motorie presso l’università di Urbino, appassionato e praticante sport di endurance quali ciclismo e running – biomeccanico titolare del Bikeitalia LAB di Rimini.

I cicloviaggiatori Simona Pergola e Daniele Carletti di BeCycling alle 16:00 raccontano le loro pedalate in Turchia in una presentazione in cui si sottolinea il carattere magico e fiabesco delle atmosfere, dei profumi e dei colori incontrati lungo la strada tra Occidente e Oriente.

Gran finale con il concerto di Roy Paci

Alle 16:30 salgono sul palco dei Bikeitalia Talks le Cicliste per caso Silvia Gottardi e Linda Ronzoni che raccontano “La Spagna a due ruote”. A seguire il direttore dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti e il ciclista professionista Domenico Pozzovivo alle 17:00 illustrano la Basilicata in bici, una terra con “nuovi orizzonti da scoprire”. Alle 17:30 tandem si scrittori, due autori di libri di viaggio in bicicletta: Claudio Pedroni, che per Ediciclo ha scritto numerose guida tra cui quella della Ciclopista del Sole – Eurovelo 7, e Roberto Tomesani autore del libro “La via del mare e altre storie”.

Fiera del Cicloturismo 2023: il programma

E alle 19 gran finale con il concerto del trombettista e compositore Roy Paci: evento a numero chiuso riservato solo a chi sarà presente in Fiera, per maggiori informazioni su come prenotarsi rivolgersi allo stand della Regione Siciliana.

[Articolo in aggiornamento]