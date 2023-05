Le tappe del Giro d’Italia ispirano percorsi cicloturistici su komoot

5 Maggio 2023

Il 6 maggio la Grande Partenza del Giro d’Italia torna in Italia: si pedala nell’incantevole scenario della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, dove la Via Verde realizzata al posto della vecchia ferrovia è già diventata un percorso molto gettonato da visitare in bicicletta. Ma questo 2023 per la Corsa Rosa segna anche il consolidamento di un legame, quello con komoot che per il secondo anno consecutivo è Official Route Planner del Giro d’Italia.

Tutte le tappe e i percorsi cicloturistici collegati

Questa partnership non è soltanto all’insegna del ciclismo sportivo e della mappatura puntuale di ciascuna delle 21 tappe che compongono il Giro 2023: c’è anche un’ulteriore sviluppo in chiave cicloturistica degli itinerari che si sviluppano nelle strade e nelle Regioni attraversate dalla Corsa Rosa. Sono due le Raccolte di percorsi create per l’occasione e messe a disposizione di oltre 30 milioni di utenti komoot in tutto il mondo. Gli appassionati di ciclismo non solo potranno salvare le tappe ufficiali della gara e utilizzarle per la navigazione, ma anche trovare ispirazione grazie a una selezione di percorsi cicloturistici nelle regioni che ospitano il Giro – il modo migliore per scoprire le bellezze italiane e vivere lo spirito della gara.

Il Giro a modo tuo: i percorsi cicloturistici

La carovana rosa arriverà a Roma il 28 maggio a Roma e questa 106esima edizione del Giro attraverserà 17 regioni italiane su 21, coprendo 3.500 chilometri con oltre 51.000 metri di dislivello positivo. Ma il Giro è molto più di una gara. È un’occasione unica per vivere il legame profondo che unisce ciclismo e cultura popolare in Italia e un percorso a tappe che attraversa tutto lo Stivale abbracciando la sua grande diversità storica, enogastronomica e paesaggistica.

Dalle maestose Tre Cime di Lavaredo alla splendida Costiera Amalfitana fino ai castelli della Valle d’Aosta, su komoot gli appassionati di ciclismo trovano ispirazione per le loro avventure in bici esplorando i percorsi cicloturistici creati da RCS, la società organizzatrice del Giro d’Italia. Ogni Tour può essere scaricato sul telefono per la navigazione offline o sincronizzato con un dispositivo GPS e gli utenti possono modificarne il punto di partenza e di arrivo a proprio piacimento.

Il Giro d’Italia & komoot

In aggiunta alla proposta cicloturistica, RCS ha creato una Raccolta contenente le 21 tappe ufficiali del Giro d’Italia 2023 per consentire agli appassionati di seguire la gara nei minimi dettagli. La piattaforma komoot, l’unica che permette agli utenti di consultare il percorso di ogni tappa, è interattiva e di facile utilizzo: i fan della Corsa Rosa hanno così la possibilità di visualizzare ed esaminare metro per metro la strada che i corridori affronteranno ogni giorno, dai segmenti teatro di frenetici arrivi in volata alle storiche salite che decideranno la maglia rosa.

Andrea Girlanda, Manager di komoot per l’Italia, è molto soddisfatto di questa partnership con la Corsa Rosa: “La nostra collaborazione con il Giro d’Italia dimostra chiaramente che komoot è la piattaforma digitale leader per trovare ispirazione e proposte di percorsi ciclistici di qualità. Siamo orgogliosi di collaborare con RCS e di condividere i loro itinerari cicloturistici, ma anche di regalare ai fan di ciclismo un’opportunità unica per studiare il percorso che renderà questa edizione del Giro indimenticabile”.

Anche in questo caso ogni Tour può essere scaricato sul telefono per la navigazione offline o sincronizzato con un dispositivo GPS. I fan più sfegatati possono così ripercorrere personalmente il tracciato affrontato dai professionisti oppure ripianificare a piacimento le tappe ufficiali per avere un assaggio del Giro d’Italia.