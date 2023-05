Limes Bike & Family Tour: un’occasione unica per scoprire l’Istria su due ruote

5 Maggio 2023

Considerato uno degli eventi ciclistici istriani più amati, il Limes Bike & Family Tour quest’anno si svolge il 13 maggio e collega Vrsar/Orsera e il Canale di Leme, due delle località più affascinanti dell’Istria. Il tour offre un’opportunità unica per esplorare il patrimonio naturale e culturale dell’Istria, dall’antica foresta di Kontija alla leggendaria Grotta dei pirati, ed è aperto a tutti i maggiori di 14 anni che amano il ciclismo e le avventure nella natura.

I ciclisti si riuniranno tra le 08:30 e le 09:45 davanti al palazzo dello sport Saline, nella pittoresca Vrsar/Orsera, un tempo luogo di villeggiatura estiva della nobiltà veneziana. La cittadina può vantare un ricco patrimonio architettonico e artistico, oltre che una splendida vista sui 18 isolotti nel mare antistante. La registrazione per i partecipanti si svolge davanti al palazzo dello sport, dove saranno presenti anche le

guide e dove riceveranno tutte le istruzioni necessarie.

Il tour inizia alle 10:00 e si snoda per lo più nella foresta di Kontija, un’area protetta che copre circa 64 ettari di terreno ed è attraversata da numerosi percorsi e sentieri. Oltre a un carpino bianco di oltre 140 anni, vi crescono numerose altre specie. La foresta, molto ricca di selvaggina, prende il nome dalla famiglia nobile dei Colleti. I partecipanti impareranno a conoscere la storia e l’ecologia della foresta, e si

godranno la sua ombra rinfrescante e la sua vegetazione primaverile.

Il momento clou del tour è previsto al Canale di Leme, lungo 12 km, che ricorda un fiordo. La baia è uno dei fenomeni naturali più belli e diversificati dell’Istria, con ripide scogliere, un mare cristallino e un’abbondanza di flora e fauna marine. La baia è anche nota per i suoi allevamenti di ostriche e cozze, che producono alcuni dei migliori frutti di mare della regione. I partecipanti seguiranno il percorso lungo la baia, ammirando il paesaggio e le meraviglie della natura.

Il tour si fermerà al belvedere sopra la misteriosa Grotta dei pirati, nota per essere un antico luogo di incontro di pirati e contrabbandieri. La grotta è accessibile in barca o salendo un ripido sentiero. Dal belvedere, i partecipanti godranno di una vista spettacolare sulla baia e sulle colline circostanti, conosceranno le leggende e le storie legate alla grotta e scatteranno foto indimenticabili.

Il tour attraverserà poi i borghi di Kapetanova Stancija, Kloštar, Vrh Lima e Sv. Lovreč, e si concluderà dove è iniziato, ossia davanti al palazzo delle Saline. I partecipanti avranno l’opportunità di condividere impressioni e feedback con guide e accompagnatori e, se lo desiderano, esplorare altre attrazioni di Vrsar/Orsera.

Il Limes Bike & Family Tour è un evento che unisce ciclismo, natura e cultura in modo emozionante e piacevole. È adatto a diversi tipi di bici, come mountain bike, bici da trekking o bici elettriche. È inoltre adatto a svariati livelli di forma fisica ed esperienza, poiché non troppo impegnativo. Il tour copre in totale 50 km.

Ma abbiamo pensato anche ai più piccoli! La Saline Poligon Bike Race fa parte di questa manifestazione ciclistica ed è destinata ai bambini dagli 8 ai 12 anni che desiderano partecipare a una pedalata circolare sull’area erbosa adiacente al palazzo dello sport di Saline, dove saranno al riparo dal traffico e altri pericoli. La corsa inizia alle 10:30 ed è adattata alle diverse età e abilità dei bambini. Saranno presenti vari assistenti (guide in bicicletta) che li intratterranno e sorveglieranno. A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta con il logo della manifestazione e un attestato di partecipazione. Dopo la pedalata è previsto un ricco programma di attività: pranzo (pasta party), gara di equilibrismo in bicicletta, gioco a premi, musica e animazione.

Il Limes Bike & Family Tour è organizzato in collaborazione con l’Ente turistico di Orsera e il gruppo Maistra, al fine di promuovere ulteriormente le bellezze del Canale di Leme, l’arcipelago di Vrsar/Orsera e lo stesso Comune di Vrsar/Orsera attraverso attività sportive per tutta la famiglia. Il costo della gita in bicicletta è di 10 € a persona, che includono: un pasto e una bevanda al punto di ristoro nella casa di caccia, le guida professioniste e gli accompagnatori, un veicolo al seguito e un pacchetto omaggio. La Saline Poligon Bike Race per i bambini è invece gratuita.

In caso di maltempo, le attività saranno posticipate a una data che verrà comunicata sulle pagine internet e sui social network al più tardi 3 giorni prima dell’evento. Per saperne di più, potete visitare le pagine di infovrsar.com e maistra.com o contattarci via e-mail all’indirizzo: [email protected].

[Contenuto realizzato in collaborazione Maistra Destination Development Department]