Dona una bicicletta all’Ucraina: supporta la raccolta fondi per spedirle

10 Maggio 2023

La popolazione ucraina sta affrontando numerose difficoltà a causa dell’invasione in corso nel paese, tra cui la carenza di carburante e la distruzione del trasporto pubblico. L’organizzazione no-profit danese Bikes4Ukraine – creata dall’urban designer Mikael Colville-Andersen e di cui su Bikeitalia vi avevamo già parlato qui – si sta adoperando per inviare biciclette usate dall’Europa occidentale alle città ucraine, dove sono fondamentali per gli spostamenti quotidiani e l’accesso a beni di prima necessità.

Da Milano 150 biciclette donate pronte a partire

In particolare in Italia la rete dei ciclisti di Milano, con il patrocinio del Comune, ha messo insieme 150 biciclette da donare a Bikes4Ukraine e spedire in Ucraina. Tuttavia adesso è necessario organizzare un crowdfunding per il trasporto delle biciclette a Kiev e in molte altre località ucraine.

Mikael Colville-Andersen consegna in Ucraina alcune biciclette donate (foto di repertorio)

La raccolta fondi per spedire le biciclette in Ucraina

Le biciclette rappresentano un’ancora di salvezza per molte persone, soprattutto per coloro che vivono nelle aree rurali o urbane bombardate e che hanno problemi di mobilità. Inoltre, le biciclette sono utilizzate dagli operatori sociali e dalle ONG per consegnare cibo, medicine e forniture umanitarie ai cittadini vulnerabili nelle zone non occupate del paese. Bikes4Ukraine ha stabilito rotte logistiche dall’Europa a Lviv e ha creato un sistema di bike-sharing nei campi profughi della città.

Come partecipare

Se desiderate contribuire a questa iniziativa umanitaria, potete fare la vostra donazione attraverso la piattaforma FundRazr utilizzata da Bikes4Ukraine per raccogliere i soldi necessari a spedire le biciclette donate in Ucraina. Ogni donazione sarà utile per finanziare il trasporto delle biciclette dall’Europa all’Ucraina e per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà. Le biciclette possono salvare vite umane e migliorare la qualità della vita dei cittadini ucraini. Bikeitalia seguirà gli aggiornamenti sulle biciclette e sul lavoro di Bikes4Ukraine e supporta questa importante iniziativa umanitaria.

Per maggiori informazioni: www.bikes4ukraine.org