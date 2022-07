Cicliste per caso: al via raccolta fondi per girare un documentario in Namibia - Bikeitalia.it

29 Luglio 2022

Linda Ronzoni e Silvia Gottardi sono una coppia accomunata da sempre dalla passione per la bicicletta: il loro blog, “Cicliste per caso”, nasce durante un viaggio lungo la mitica Carretera Austral, in Patagonia. Cicliste per caso è un progetto che non parla solo di viaggi ma anche di donne ed empowerment, prendendo come spunto la bicicletta, uno dei simboli per eccellenza dell’emancipazione femminile: l’obiettivo è incoraggiare altre donne a viaggiare, essere autonome, intraprendenti.

Adv



Cicliste per caso in Namibia

Linda e Silvia sono pronte ad affrontare un nuovo viaggio alla volta dell’Africa, più precisamente in Namibia. L’obiettivo della spedizione sarà quella di vivere un’incredibile avventura attraverso paesaggi magnifici e natura incontaminata, ma soprattutto di documentare l’importanza della bicicletta come strumento di emancipazione.

In Africa, infatti, le biciclette hanno davvero il potere di cambiare la vita delle persone che abitano nei villaggi, lontano dalle strade asfaltate e dalle città. Grazie all’utilizzo delle biciclette possono vincere le distanze e raggiungere gli ospedali, le scuole, i posti di lavoro: migliorare la qualità della loro vita.

Cicliste per caso: la Namibia è la mèta del loro prossimo viaggio

Raccolta fondi su Produzioni dal Basso

Per realizzare questo progetto solidale e farlo diventare un documentario è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, per raccontare le storie di queste persone con un particolare occhio di riguardo alle storie femminili. Il progetto intende anche supportare l’Associazione locale BEN (Bicycle Empowerment Network).

Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa potranno ricevere alcune ricompense: parte del ricavato del crowdfunding (tolte le spese di realizzazione dei materiali, di spedizione e le spese fisse della piattaforma), verrà devoluto all’Associazione Bicycle Empowerment Network per comprare alcune biciclette.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/cicliste-per-caso-in-namibia/