Ucraina: l'iniziativa di Mikael Colville-Andersen per donare bici ai rifugiati - Bikeitalia.it

3 Giugno 2022

Si chiama “Bikes 4 Ukraine” ed è l’iniziativa lanciata da Mikael Colville-Andersen, l’urbanista danese guru mondiale della ciclabilità, per donare bici ai rifugiati ucraini che in questi giorni si sono spostati nella città di Leopoli, la più grande dell’Ucraina occidentale, a 70 chilometri dal confine con la Polonia. Molti di loro sono giunti lì in auto, fuggendo dai bombardamenti e dagli attacchi che l’esercito russo ha concentrato nell’est del Paese: si stima che siano circa 200.000 gli ucraini che hanno cercato rifugio a Leopoli.

Ucraina: la raccolta bici danese per i rifugiati

Questo enorme afflusso di persone in auto ha di fatto paralizzato la città di Leopoli, rendendo difficile la circolazione e sovraccaricando il trasporto pubblico. Il dipartimento dei trasporti di Leopoli, individuando la bicicletta come mezzo migliore per muoversi in città soprattutto in questo frangente, ha contattato allora Mikael Colville-Andersen per studiare una soluzione. Lui ha aderito entusiasticamente e creato una piccola squadra di volontari specializzati con l’obiettivo di convincere i suoi cittadini di Copenaghen a donare le loro biciclette da dismettere (ma ancora in buono stato) per questa nobile causa.

“Loro avevano bisogno di biciclette e di know-how per poter diffondere la cultura della bicicletta in modo rapido: noi in Danimarca abbiamo entrambe le cose, quindi ovviamente mi sono sentito in dovere di aiutarli”, commenta Colville-Andersen. Ogni anno nella capitale danese sono circa 400.000 mila le biciclette che vengono dismesse: l’obiettivo di questa iniziativa solidale è di intercettare una buona quota-parte di esse per poter aiutare i rifugiati ucraini che si sono concentrati nella città di Leopoli.

Inizialmente, “Bikes 4 Ukraine” organizzerà il 12 giugno la raccolta delle prime 2.000 biciclette dismesse nel centro di Copenaghen. Dopo un controllo sanitario verranno trasportate su camion a Leopoli. Dopo questa prima fase, verranno inoltre progettate e installate piste ciclabili pop-up attraverso una vasta zona ciclabile di 20 chilometri.

Il progetto complesso e in rapida evoluzione avrà bisogno di circa 2 milioni di corone danesi (al cambio circa 270.000 euro) di fondi, per supportare la logistica e l’acquisto di attrezzature per piste ciclabili.

Per donare è possibile contribuire tramite la piattaforma GoFundMe.