Vittoria cambia i colori del logo con quelli della bandiera dell'Ucraina - Bikeitalia.it

4 Marzo 2022

“In Vittoria abbiamo deciso di cambiare temporaneamente i colori del nostro logo in tutti i social network. Niente ci renderà più felici che tornare ai nostri colori rosso e nero molto presto, il che significherà che le persone innocenti avranno smesso di soffrire e avranno di nuovo una vita normale. Nel frattempo questo sarà il nostro modo simbolico per tenere alta l’attenzione su quello che sta succedendo in questi giorni”.

Lo comunica su LinkedIn Ernesto Garcia Domingo, il direttore commerciale dell’azienda di pneumatici per biciclette Vittoria Group. Il messaggio di questa presa di posizione per sostenere l’Ucraina prosegue con un’anticipazione: “Molto presto metteremo in atto anche altre azioni concrete, per portare un po’ di sollievo a chi soffre e chiederemo il contributo dei nostri partner e amici”.

In conclusione il direttore commerciale di Vittoria dichiara: “Abbiamo bisogno di un mondo in cui i bambini crescano in pace e vadano in bicicletta. Non un mondo in cui sono costretti a nascondersi negli scantinati per salvarsi la vita. Usa la bici, non i carriarmati!“. E la comunicazione social si chiude con gli hashtag #peacenow #freeukraine #ridesbikesnotanks, oltreché il motto di Vittoria Group #therideahead.