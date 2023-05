Conferenza EuroVelo a Izmir: aperta la call for abstract

15 Maggio 2023

Conferenza EuroVelo e Cicloturismo 2023 a Izmir: Aperta la “Call for Abstract”, l’iniziativa per raccogliere le migliori esperienze in tema di cicloturismo.

ECF – European Cyclists’ federation ha appena annunciato l’apertura della call for abstracts per la Conferenza EuroVelo & Cicloturismo 2023. L’evento si terrà a Izmir, in Turchia, dall’11 al 13 ottobre 2023.

La Conferenza EuroVelo & Cicloturismo riunisce tutti i professionisti coinvolti nel cicloturismo, nella rete EuroVelo e oltre. È il luogo ideale per discutere e scambiare gli ultimi sviluppi e idee nel mondo del cicloturismo. La European Cyclists’ Federation (ECF) coorganizza la conferenza di quest’anno con la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA).

Alla prossima conferenza EuroVelo & Cycling Tourism si discuterà di “Cicloturismo: una nuova prospettiva sul patrimonio” per evidenziare le opportunità di combinare la bicicletta e patrimonio culturale a beneficio degli utenti locali e dei turisti. Si condivideranno le migliori pratiche e le idee più innovative su come il cicloturismo possa contribuire a plasmare un nuovo approccio al patrimonio culturale e naturale. L’obiettivo finale è quello di migliorare le condizioni di utilizzo della bicicletta per tutti.

Sul sito web di EuroVelo & Cycling Tourism Conference 2023 sono disponibili informazioni dettagliate sul tema e sui sotto-temi, nonché sugli argomenti prioritari di questa edizione.

Incoraggio tutti i soggetti interessati a condividere le loro migliori pratiche, esperienze e idee su cicloturismo, patrimonio e turismo a presentare i loro abstract entro il 7 giugno 2023 e ad avere la possibilità di presentarli alla più ampia comunità del cicloturismo.

Vi invito a condividere questo articolo e l’invito con qualsiasi persona interessata nella vostra rete, e ci vediamo a Izmir!

Pinar Pinzuti, Consigliere EuroVelo, ECF