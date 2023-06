Cerchiamo nuove voci e idee: collabora con Bikeitalia

1 Giugno 2023

Bikeitalia è in cerca di nuove collaborazioni retribuite per ampliare la gamma degli argomenti trattati e approfondire alcuni temi con rubriche dedicate. E una delle nuove voci potresti essere proprio tu.

Che cosa sai fare? Hai una specializzazione nel mondo delle bici? Hai facilità di scrittura e un’abilità particolare nel comunicare le tante cose che ruotano attorno alle due ruote a pedali? C’è qualcosa che manca su Bikeitalia? Forse hai notato un argomento che ancora non abbiamo esplorato a fondo o una rubrica innovativa da lanciare. Se hai una sana passione per la bici e un’idea che potrebbe incuriosire i nostri lettori, allora sei esattamente quello che stiamo cercando.

Non importa chi sei o da dove vieni, vogliamo offrirti la possibilità di far sentire la tua voce e far parte della nostra community da protagonista. Quindi, se sei una persona pronta a mettere in gioco le tue abilità e contribuire alla crescita di Bikeitalia compila il form dedicato: c’è tempo fino al 18 giugno 2023.

Siamo pronti ad accogliere le tue idee e a dare vita a nuove collaborazioni e non vediamo l’ora di leggere le tue proposte.

Valuteremo le candidature ricevute nel più breve tempo possibile, ma ti chiediamo di avere pazienza. Sarà nostra premura farti avere un riscontro in ogni caso.