Da Hotel a Bike Hotel: ecco il corso di formazione

7 Giugno 2023

Il cicloturismo sta diventando sempre più diffuso in Italia e in tutto il mondo, con sempre più persone alla ricerca di vacanze che includano la bicicletta come strumento principale per esplorare luoghi meravigliosi e itinerari panoramici. I professionisti dell’ospitalità sono coloro che hanno maggiormente da beneficiare da questo segmento del mercato attraendo nuovi ospiti e fidelizzando quelli già presenti, trasformando il tuo hotel in un luogo accogliente per i ciclisti.

Da Hotel a Bike Hotel

Il corso “Da Hotel a Bike Hotel” di Bikeitalia è stato appositamente progettato per fornire agli albergatori le competenze e le conoscenze necessarie per diventare un punto di riferimento per i cicloturisti, offrendo loro servizi di alta qualità e un’esperienza indimenticabile.

Si tratta di un corso aperto a tutti coloro che desiderano acquisire le competenze necessarie per creare un’offerta di qualità per i cicloturisti, dai proprietari di hotel ai manager, dai responsabili marketing e comunicazione ai professionisti del settore del turismo.

Il corso ha una durata di 3 ore ed è fruibile in modalità e-learning libero, in modo da poter seguire le lezioni al proprio ritmo quando e dove lo si desidera.

I temi del corso

Modulo 1: Elementi di Bikenomics;

Modulo 2: Chi è il Cicloturista;

Modulo 3: Servizi al Cicloturista:

Modulo 4: La Bike Room;

Modulo 5: Il Lavaggio della Bicicletta;

Modulo 6: Il Servizio di Lavanderia;

Modulo 7: Le e-bike;

Modulo 8: La Cucina del Bike Hotel;

Modulo 9: La promozione del Bike Hotel

Modulo 10: Da Dove Cominciare;

Bonus: Intervista a Sergio Russo, albergatore

Il corso “Da Hotel a Bikehotel” è stato realizzato in collaborazione con Repower DINACLUB disponibile sulla piattaforma dei corsi di Bikeitalia al seguente indirizzo: https://corsi.bikeitalia.it/corso/da-hotel-a-bikehotel/