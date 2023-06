Niente lutto nazionale per lui

15 Giugno 2023

Sono giorni in cui i giornali sono troppo piene di necrologi e commemorazioni di personaggi influenti per poter rivolgere l’attenzione altrove, ma in mezzo alla pornografica narrazione del chi ha pianto di più ai funerali dell’ultimo potentissimo, c’è una notizia che andrebbe ripresa.

Sto parlando della collisione avvenuta a Casal Palocco che dal nome sembra una sperduta località di chissà dove, ma che invece è una frazione di Roma, in cui succede quello che succede quotidianamente sulle strade: un bullo al volante schiaccia sull’acceleratore più del dovuto inveendo contro il prossimo perché l’ha sempre fatto e gli è sempre andata bene.

Ma questa volta il bullo ha fatto male i conti, si è trovato in mezzo una smart che ha demolito con la propria Lamborghini una Smart in cui c’era una famiglia e un bambino di 5 anni, Manuel, non è sopravvissuto allo scontro.

Manuel Proietti oggi non c’è più e i suoi genitori sono chiamati a interrogarsi d’ora in poi su cosa avrebbe fatto il loro figlio ogni giorno e per i prossimi anni se quel gruppo di teppisti si fosse comportato in modo civile: sarebbe andato a scuola, avrebbe ottenuto un titolo di studio, si sarebbe trovato un lavoro onesto e magari avrebbe fatto carriera, magari avrebbe scoperto la cura contro il cancro, magari sarebbe diventato presidente del consiglio e avrebbe sconfitto la povertà per davvero e alla fine avrebbe avuto i funerali di stato e avrebbero messo le bandiere a mezz’asta anche per lui.

Ma non ne ha avuto l’opportunità, perché la sua mamma aveva una Smart invece che un panzer blindato perché nel nostro paese in cui la sicurezza è solo dietro la più spessa delle lamiere. Perché questa è l’unica sicurezza che il nostro Stato è in grado di garantire sulle strade implementando in modo draconiano la legge del più forte.

I social si stanno spaccando su questo tema tra chi dice “povero angelo, r.i.p.”, chi invoca la forca, chi, come Calenda, dice che il problema sono i social stessi, chi sottolinea che il guidatore aveva assunto cannabinoidi dando la colpa ancora una volta al mostro, come se la morte del piccolo Manuel fosse l’eccezione e non la regola sulle strade italiane.

Come se anche la morte di Andrea, 12 anni, a Venezia, travolto e ucciso da un’Audi fosse stata causata da un mostro e magari anche l’investimento della nonna con il proprio nipotino di 4 mesi a Tradate (VA) mentre attraversava la strada e di tutte quelle persone che ogni 17 ore vengono ammazzate per strada mentre camminano.

Ma se anche si accettasse la tesi che esiste un’orda di mostri drogati per strada, non si capisce il motivo per cui le nostre istituzioni non decidano di correre ai ripari con gli opportuni controlli invece di proporre bizzarre e strampalate proposte come quella di mettere casco obbligatorio, frecce, targa, assicurazione e bollo ai monopattini e magari anche alle biciclette.

Come se questi provvedimenti potessero qualcosa contro l’orda di mostri che gira per le strade e che tutti noi tutti giorni incontriamo.

Nell’attesa che le nostre istituzioni facciano qualcosa contro i mostri per strada, non ci resta altro da fare che porgere le condoglianze ai genitori di Manuel per il loro dolore.