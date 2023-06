Salvini annuncia stretta per biciclette e monopattini: obbligo di casco, targa, assicurazione e frecce

7 Giugno 2023

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini oggi, rispondendo al question time alla Camera dei Deputati, ha annunciato alcune novità riguardanti la riforma del Codice della Strada: “Infine, il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote che non erano disciplinate ovviamente nel 1992 prevedendo casco, assicurazione, targa e frecce obbligatorie per monopattini e biciclette”. Di seguito il video del suo intervento che si può ascoltare in versione integrale, ma che abbiamo fatto partire dal minuto 2:35 in cui pronuncia la frase succitata:

Adv



Salvini: stretta su biciclette e monopattini

Non è la prima volta che il ministro Salvini annuncia questi provvedimenti – lo aveva già fatto qualche tempo rispondendo a domande dei cronisti o a margine di convegni sulla sicurezza stradale: ma oggi il titolare del dicastero di Porta Pia ha compiuto un salto di qualità, sillabando l’obbligo di casco / targa / assicurazione / frecce per mo-no-pat-ti-ni e bi-ci-clet-te in occasione del question time alla Camera dei Deputati. Lo ha detto nella sede istituzionale di Montecitorio e il provvedimento è ormai in dirittura d’arrivo.

“Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che andava in moto”, ha aggiunto il ministro Salvini. Quindi, mi chiedo, il casco, la targa, l’assicurazione e le frecce lo avrebbero salvato? Le statistiche sull’incidentalità stradale – che il ministro dovrebbe conoscere – suggeriscono che la questione è più complessa e che in primis bisogna mettere in condizione di non nuocere i mezzi più pesanti e veloci per aumentare la sicurezza stradale di tutti gli utenti, a partire dai più fragili. Come appunto quelli che si muovono in equilibrio su un monopattino o una bicicletta, per non parlare dei pedoni che ormai sono diventati birilli falciati sulla strada con 159 morti dall’1 gennaio al 4 giugno 2023 (come riporta l’ASAPS).

Nuovi obblighi per aumentare la sicurezza stradale?

Qui su Bikeitalia abbiamo scritto a più riprese che prevedere nuovi obblighi per chi si sposta in bicicletta avrebbe l’effetto principale di disincentivare l’uso delle due ruote a pedali senza aumentare la sicurezza stradale dei ciclisti (qui un mio editoriale di qualche anno fa in cui analizzo il tema). Sfido il ministro Salvini a citare un paese del mondo in cui esiste l’obbligo contemporaneo di casco, targa, assicurazione e frecce per le biciclette: sicuramente in nessun paese tra quelli ciclisticamente avanzati che promuovono la bicicletta come mezzo di trasporto.

L’ANCMA boccia la proposta

Lo ha ricordato in una nota anche l’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che questi obblighi non sono contemplati in nessun paese d’Europa: “Si tratta di misure che non vanno nella direzione di ottenere maggiore sicurezza, per la quale – si legge nel comunicato – serve un impegno strutturale ed educativo a tutela di chi utilizza la bicicletta, che è un utente debole della strada”.

Una nota che prosegue con la sottolineatura del presidente di ANCMA Paolo Magri: “Abbiamo già avuto modo di inviare lo scorso marzo una lettera dettagliata al ministro competente, attraverso la quale non solo abbiamo sottolineato il valore del comparto ciclo, che in Italia genera un volume d’affari di oltre 3,2 miliari di euro, ma abbiamo anche evidenziato che il nostro sarebbe l’unico Paese in Europa, dove tra l’altro l’utilizzo della bici è ampiamente più diffuso che in Italia, ad introdurre questi obblighi”.

Questo annuncio di misure draconiane con nuovi obblighi stringenti per monopattini e biciclette arriva a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non solo non ha festeggiato ma ha proprio completamente ignorato sui suoi canali ufficiali, così come anche il ministro Salvini, di solito così prolifico sui social in occasione delle ricorrenze. Evidentemente non c’era niente da festeggiare: e ce ne stiamo accorgendo.