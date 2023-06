Gran Canaria si conferma mèta protagonista del cicloturismo

21 Giugno 2023

L’Ente del Turismo di Gran Canaria questa primavera ha avuto un ruolo centrale in molti eventi del mondo del cicloturismo.

Si è iniziato ad aprile, quando per il secondo anno consecutivo, Gran Canaria è stata main sponsor straniero del Forum e della Fiera del Cicloturismo di Bologna insieme all’associazione Gran Canaria Tri Bike Run, istituzione per la promozione e la commercializzazione di Gran Canaria come destinazione per il ciclismo, il triathlon e la corsa.

Gran Canaria sul palco della Fiera del Cicloturismo 2023 di Bologna

Turismo de Gran Canaria è salita sul palco dei Bikeitalia Talks con l’intervento “Greening The Islands, Gran Canaria una best practice” in collaborazione con Silvia Livoni, responsabile della mobilità sostenibile di Greening The Islands.

Nell’occasione si è potuto raccontare la destinazione come esempio emblematico di un turismo volto alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. Gran Canaria infatti è un microcontinente, con 49 microclimi e moltissime Riserve Naturali. Un’isola dai mille volti, dove si incontrano le incredibili dune dorate di Maspalomas e litorali magnifici. L’entroterra è caratterizzato da canyon, pinete, paesaggi lunari e, a contrasto, vallate verdeggianti, vigneti, piantagioni di caffè e di banani: non mancano poi le spiagge vulcaniche e le piscine naturali nell’oceano.

Pico de las Nieves, Gran Canaria

Durante la Fiera del Cicloturismo anche i visitatori sono stati protagonisti del palco di Gran Canaria: un centinaio di aspiranti turisti hanno infatti pedalato virtualmente per le strade dell’isola. E due fortunati hanno vinto la possibilità di soggiornare in due hotel bike friendly: l’Hotel Rural Las Longueras e l’Hotel Suite & Villas by Dunas. Grazie alla collaborazione con Gran Canaria Tri Bike Run e la compagnia aerea Binter potranno vivere l’isola e pedalarla per una settimana.

A maggio invece l’ente ha partecipato a BIKE UP, la fiera delle biciclette elettriche tenutasi a Torino. Qui sono stati presentati gli hotel bike friendly, le agenzie di noleggio e gli eventi sportivi che si tengono sull’isola.

Una destinazione da Oscar

Gran Canaria all’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023

Infine, per chiudere in bellezza, Gran Canaria è stata premiata a Cesena come migliore destinazione estera all’ “Oscar Italiano del Cicloturismo 2023″. È la prima destinazione straniera a ottenere questo riconoscimento. La giuria, composta da personalità di spicco del giornalismo e del ciclismo italiano, ha sottolineato che l’isola è una meta privilegiata per ciclisti e cicloturisti per le ottime condizioni climatiche, la particolare orografia e per avere una vasta gamma di percorsi, servizi e infrastrutture di qualità dedicati al mondo delle due ruote.

Per saperne di più sul cicloturismo a Gran Canaria: www.grancanaria.com/www.grancanariatribikerun.com