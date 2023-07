Un video per scegliere la sella giusta per viaggiare

Scegliere la sella giusta per viaggiare è sempre qualcosa di critico.

Adv

A volte partiamo senza nemmeno fare caso a quale sella monta la nostra bicicletta, con il risultato di trasformare il viaggio in un’agonia. Altre volte ci facciamo consigliare ma finiamo per scegliere delle selle che vanno bene per brevi percorrenze e non per chi, come un cicloturista, deve passare ore a pedalare, giorno dopo giorno.

Scegliere la sella giusta per viaggiare

Per fare luce nel “mare magnum” delle selle, abbiamo creato un video, in collaborazione con Selle SMP, che vi permetterà di conoscere le linee guida per scegliere la sella giusta per viaggiare.

Nel video parleremo di:

Com’è fatta una sella specifica per viaggiare

Scegliere la larghezza della sella

Definire l’imbottitura che ci serve

Capire come funziona il canale di scarico centrale

Come trovare la sella corretta se siamo dei weekend warrior, dei cicloviaggiatori o dei veri e propri esploratori

Come regolare correttamente la sella per evitare problemi durante le nostre pedalate

Qui di seguito trovate il nostro video:

Se, oltre al video, volete approfondire le linee guida per scegliere la sella per viaggiare, potete scaricare l’ebook gratuito che abbiamo realizzato e che vi permetterà di scegliere e regolare correttamente la sella per viaggiare e pedalare liberi da fastidi, formicolii e sensazioni fastidiose. L’ebook è gratuito e vi guiderà alla scelta della sella giusta per viaggiare nel massimo del comfort possibile.

Una volta comprese le linee guida da seguire, potete cercare online o nei vostri negozi di fiducia la sella perfetta per il vostro viaggio in bici. Dopo averla acquistata, ricordatevi di regolarla correttamente per evitare che vi dia comunque problemi di appoggio (se non ve la sentite di farlo da soli, affidatevi a un biomeccanico qualificato e professionista).

Dopo aver seguito questa procedura, non vi rimane che partire per la vostra prossima avventura a pedali!