L’economia della bicicletta gira bene in Sardegna, con 82 imprese attive, oltre 200 addetti e una comunità di circa 30.000 ciclisti quotidiani. Nonostante la crisi energetica e i cambiamenti geopolitici, il settore delle due ruote a pedali sardo si sta dimostrando resiliente, adattandosi ai nuovi bisogni e creando opportunità per il turismo e le imprese locali.

Adv

Nel “Rapporto Artibici 2023” presentato da Confartigianato Imprese Sardegna, emerge un quadro positivo della bikenomics nell’Isola, con numeri in crescita e prospettive promettenti.

[Photo credit Ettore Cavalli]

Transizione verde e crescita economica

La Sardegna sta dimostrando come la transizione verso una mobilità più sostenibile possa influenzare positivamente l’economia locale. Nonostante la pandemia, il settore delle biciclette è cresciuto di un +8,8% nel 2021 rispetto al 2019, confermandosi uno dei settori più dinamici all’interno dell’industria manifatturiera e dell’artigianato.

“A livello territoriale, 30 imprese, di cui 9 artigiane, si trovano nel nord dell’Isola (Sassari-Gallura), 20 nella vecchia provincia di Cagliari (14 artigiane), 15 a Nuoro (2 artigiane), 12 nel sud Sardegna e 5 a Oristano (3 artigiane)”, si legge nel Rapporto.

Questo aumento è attribuibile in parte alla crescente consapevolezza ambientale e all’interesse verso modi di viaggio più ecologici.

Impatto territoriale e comunità ciclistica

La bikenomics sarda non si è limitata ad affrontare le sfide economiche, ma ha anche consolidato le connessioni tra diversi settori locali. Oltre alle imprese artigiane, commercianti e costruttori di biciclette, la comunità ciclistica coinvolge anche il settore turistico. Nell’Isola 30.000 persone si spostano quotidianamente in bicicletta, dimostrando il ruolo crescente della bici come mezzo di trasporto quotidiano. Questo connubio tra settori è destinato a dare ulteriori frutti sia in termini di economia che di qualità della vita.

Investimenti nel cicloturismo

Confartigianato Imprese Sardegna sostiene che un aumento degli investimenti nella bikenomics avrà un impatto significativo su diversi settori, inclusi il turismo, l’artigianato, la produzione di biciclette e la manutenzione. Ogni cicloturista spende in media 130 euro al giorno, un importo superiore ai 70 euro spesi dai turisti tradizionali. Inoltre, la creazione di nuove piste ciclabili e infrastrutture ciclabili rappresenta un’opportunità per la crescita economica e turistica delle aree interne dell’isola.

Mobilità attiva e turismo sostenibile

La Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, sottolinea che la bicicletta sta diventando il punto di forza del settore, in grado di adattarsi ai cambiamenti e ai bisogni emergenti. Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, incita le amministrazioni locali a sostenere l’economia della bicicletta, sviluppando infrastrutture ciclabili e promuovendo un tipo di turismo che sposa l’arte culinaria locale, l’artigianato e il paesaggio sardo.

Prospettive nazionali e internazionali

L’industria della bicicletta in Italia sta vivendo un momento di crescita, superando altre nazioni europee. Nel 2022, la produzione italiana è cresciuta del 10,1%, superando la Germania e la Francia. L’export delle biciclette “made in Italy” ha superato il miliardo di euro, sottolineando l’importanza e il valore delle biciclette italiane sul mercato globale.

La bikenomics come motore di cambiamento

La bikenomics in Sardegna dimostra che la transizione verso un’alternativa di mobilità più sostenibile può creare opportunità economiche e promuovere il turismo. Con investimenti mirati nelle infrastrutture ciclabili e il sostegno delle istituzioni locali, l’Isola può diventare una destinazione ideale per i cicloturisti, offrendo una combinazione di paesaggi mozzafiato, specialità gastronomiche e artigianato locale. In questo contesto, la bicicletta si conferma non solo uno strumento di trasporto, ma anche un motore di cambiamento economico e culturale.