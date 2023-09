In bici da Civitanova Marche a Bruxelles per promuovere il cicloturismo

Al via la pedalata “Bike Long Ride Marche – Europe”, con l’obiettivo di promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile. MarcheBikeLife si imbarca in un viaggio ciclistico internazionale da Civitanova Marche a Bruxelles, coprendo una distanza di 1.700 chilometri attraverso quattro paesi d’Europa. Questo ambizioso progetto mira a promuovere l’economia della bicicletta e la mobilità ciclistica, mettendo in mostra prodotti locali, consorzi turistici, strutture ricettive, imprese culinarie e distretti produttivi.

Adv

Bike Long Ride Marche – Europe

La partenza della ciclocarovana è prevista per domenica 10 settembre 2023 da Civitanova Marche. Nel corso di 14 giorni di pedalate, i ciclisti raggiungeranno il Parlamento Europeo a Bruxelles, dove presenteranno alla Commissione Europea un documento completo su mobilità sostenibile, ciclabilità e cicloturismo in Italia.

Organizzatori e collaboratori

Questo evento è organizzato da MarcheBikeLife Srl in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche, che offre un sostegno sostanziale attraverso vari dipartimenti, tra cui il Turismo, la Mobilità Sostenibile e lo Sport. L’evento gode anche dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, del patrocinio della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e della collaborazione con il Team Europa della Città di Civitanova Marche, la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), il coordinatore italiano di EuroVelo e Legambiente Turismo – Vivilitalia.

Promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile

L’obiettivo principale di questo viaggio è enfatizzare il ruolo del cicloturismo nella promozione dei territori e delle loro eccellenze. Si propone di sviluppare l’economia delle biciclette e la mobilità ciclistica mettendo in evidenza prodotti locali, consorzi turistici, strutture ricettive, imprese culinarie e distretti produttivi.

Ambasciatori in bicicletta

Accompagneranno i ciclisti tre cicloambasciatori: Mauro Fumagalli, Carlo Luzi e Franco Tresoldi. Il loro compito è rappresentare Civitanova Marche, il territorio, gli sponsor e i progetti legati al cicloturismo e alla mobilità sostenibile al loro arrivo in ogni destinazione.

Partenza e arrivo

Il tour inizierà alle 9 del mattino di domenica 10 settembre presso il Lido Cluana – Varco di Civitanova Marche. Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, insieme ad altri funzionari, darà il via ai ciclisti. Inoltre Gioia Bartali, nipote dell’indimenticato campione di ciclismo Gino Bartali, sarà la madrina dell’evento, affidando alla carovana un messaggio da portare per le strade d’Europa.

Il “Bike Long Ride Marche – Europe” si concluderà lunedì 25 settembre 2023 con un incontro con il membro italiano del Parlamento europeo Carlo Fidanza, membro della Commissione per i Trasporti e il Turismo (TRAN).

Verso il 2024 l’Anno Europeo della Bicicletta

L’evento assume un’importanza significativa in quanto il Parlamento europeo ha chiesto che il 2024 sia designato come l’Anno Europeo della Bicicletta. Questa risoluzione mira a stabilire linee guida strategiche per migliorare l’infrastruttura ciclabile, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica.

Convegno – prologo sulla mobilità sostenibile

Il “Bike long ride Marche – Europe” sarà anticipato dal Convegno sulla Mobilità Sostenibile che si terrà sabato 9 settembre, dalle 15 alle 19, presso la palazzina liberty Lido Cluana – Varco di Civitanova Marche.

Il programma completo

ore 15 Saluti e introduzione

Fabrizio Ciarapica, Sindaco di Civitanova Marche

Pierpaolo Borroni Consigliere Segretario dell’Assemblea Legislativa delle Marche

ore 15.30 presentazione di “Bike long ride Marche – Europe”

Mauro Fumagalli, MarcheBikeLife Srl

ore 16.00 Workshop sul cicloturismo: “Mobilità ciclabile e ciclovie nazionali”

Antonio Dalla Venezia, coordinatore Comitato Tecnico Scientifico di Bicitalia – FIAB

Angelo Fedi, Responsabile Area cicloturismo FIAB

Sebastiano Venneri, Direttore di Legambiente e creatore del progetto Ciclovia dell’Appennino

Ruben Baiocco, Architetto e docente di urbanistica Unimi

Loredana Miconi, responsabile del progetto NoiMarcheBikeLife

Luca Giustozzi, Federalberghi-Confcommercio Marche

Siria Carella e Angelo Broccolo, Gruppo Sportivo Fontespina 1946

Luca Panichi, Team Matè

Ernesto Ciani, Regione Marche

ore 19.00 Cerimonia di consegna dei dossier agli “Ambasciatori in bicicletta”

con Gioia Bartali, Claudio Morresi, Vicesindaco e Assessore allo Sport, Manola Gironacci, Assessora al Turismo, Roberta Belletti, Assessora alla Mobilità Sostenibile, Lavinia Bianchi, Consigliera Comune Civitanova Marche e membro della rete BELC (Costruire l’Europa con i consiglieri locali), Giorgio Pollastrelli, membro della Rete europea dei consiglieri regionali e locali.

Modera: Fabio Vallarola, FIAB Marche

Unisciti al viaggio Bike Long Ride Marche – Europe

Chiunque sia interessato a sostenere la causa e unirsi alla ciclocarovana può contattare gli organizzatori all’indirizzo info@marchebikelife.com per informazioni sulla partecipazione e il supporto logistico. Il “Bike Long Ride Marche – Europe” è reso possibile attraverso la collaborazione di Marche Bike Life Srl, il Comune di Civitanova Marche e numerosi sponsor, tra cui Noimarchebikelife, Dmt Cycling Since 1978, Rosti Maglificio Sportivo, Fumagalli Immobili Treviglio, Globus Srl Treviglio, Itas Mutua Assicurazioni Trento, Food Valley Bike Via Panoramica, Luzi Cavi Flessibili, Delta Motors, Witoor e Ctf Travel.

Per seguire l’iniziativa e gli aggiornamenti di “Bike Long Ride Marche – Europe” tutte le informazioni sono disponibili sulle piattaforme social dedicate e sul sito web www.marchebikelife.com