ABS per ebike: istruttoria Antitrust su Bosch per presunto abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti della multinazionale tedesca Bosch per presunto abuso di posizione dominante nel settore dell’ABS per ebike. L’accusa è che Bosch non abbia permesso l’interoperabilità elettrica e digitale tra i propri sistemi di propulsione per bici a pedalata assistita e l’ABS prodotto dalla startup italiana Blubrake, senza una giustificazione apparente.

ABS per ebike Bosch

L’istruttoria aperta per presunto abuso di posizione dominante

Secondo l’Antitrust, questa condotta potrebbe escludere il solo concorrente esistente nel mercato europeo degli ABS per ebike, un settore in crescita, con un impatto negativo sul concorrente stesso e sulle potenziali nuove realtà interessate a entrare in questo mercato in espansione.

Nel corso delle prime settimane di settembre 2023, l’Antitrust ha condotto ispezioni. Sia presso le sedi estere di Bosch sia presso altre aziende che potrebbero fornire informazioni utili per l’istruttoria. L’assistenza è stata fornita da funzionari tedeschi e olandesi. In Italia invece le ispezioni sono state effettuate con l’aiuto del nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Le valutazioni dell’Antitrust

Dopo aver analizzato i fatti l’Antitrust scrive al punto 50 dell’istruttoria: “Alla luce dei fatti più sopra illustrati si ritiene che la fattispecie in esame possa integrare un abuso della posizione dominante detenuta da Bosch nel mercato degli e-kit per e-bike”.

Seguito dal punto 51: “In particolare, sembrerebbe che Bosch abbia posto in essere un abuso c.d. per effetto leva, che si basa sugli ostacoli frapposti all’interoperabilità tra il proprio e-kit e l’ABS di Blubrake, l’unico ABS effettivo concorrente di quello offerto da Bosch”.

Bosch, azienda leader del mercato

Bosch è un importante attore globale in vari settori, tra cui quello delle soluzioni per la mobilità. L’azienda ha una vasta presenza internazionale. Conta infatti 440 filiali e consociate in oltre sessanta paesi, oltre a numerosi partner commerciali e assistenza in circa 150 nazioni. Nel 2009, ha istituito la divisione indipendente Bosch eBike Systems, dedicata allo sviluppo e alla fornitura di prodotti e servizi per le biciclette elettriche.

La startup italiana Blubrake

Blubrake è invece una startup italiana fondata nel 2015 come spin-off del Politecnico di Milano ed è parte del gruppo industriale e-Novia, che comprende diverse imprese italiane specializzate in innovazione robotica. Dal 2019, Blubrake commercializza un ABS di sviluppo proprio e ha registrato un fatturato di 2 milioni di euro nel 2022. L’istruttoria dell’Antitrust cerca di fare chiarezza su questa presunta violazione delle regole di concorrenza nel settore delle ebike.

Iter e termine di chiusura dell’istruttoria

In coclusione, fissando il termine di chiusura per l’istruttoria al 31 dicembre 2024 l’Antitrust delibera che: “La fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato”.