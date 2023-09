Vittoria Bussi in pista per riprendersi il Record dell’Ora e abbattere il muro dei 50 chilometri

Vittoria Bussi pedala per riconquistare il Record dell’Ora femminile e abbattere il muro dei 50 chilometri. Per farlo scenderà in pista in Messico, presso il Velodromo Bicentenario di Aguascalientes, l’11 ottobre 2023. Nello stesso posto dove 5 anni fa – correva l’anno 2018 – conquistava per la prima volta il titolo con la distanza di 48,007 km percorsi in bici in un’ora.

Adv

Vittoria Bussi tenterà la riconquista del Record dell’Ora l’11 ottobre 2023 ad Aguascalientes (Messico) [foto di Edoardo Frezet]

Il Record dell’Ora femminile

Il suo record è durato per ben 3 anni: superato per la prima volta nel 2021 la ciclista britannica Joscelin Lowden (48,405 km). E ritoccato nel 2022 quando l’asticella è stata portata ulteriormente più in altro dall’olandese Ellen van Dijk arrivando a 49,254km. Ora Vittoria – che per tutto il 2023 ha lavorato sul progetto Road2Record – tenterà di abbattere il muro dei 50 chilometri percorsi in un’ora.

Il progetto Road2Record

La Union Cycliste Internationale (UCI) ha annunciato la notizia del tentativo di riconquista del Record dell’Ora da parte di Bussi sui suoi canali ufficiali. E l’atleta ha rilasciato una dichiarazione in vista della sua impresa: “Sono onorata di annunciare che cercherò di battere il Record dell’Ora UCI cronometrato da Tissot ad Aguascalientes, dove l’ho già battuto una volta poco più di cinque anni fa. Quando il mio record è stato battuto per la prima volta ho pensato a tante cose, ma grazie al mio progetto Road2Record, ora mi sento pronta a cercare di stabilire un nuovo record mondiale. Road2Record è una missione e un metodo: battere il Record dell’Ora UCI cronometrato da Tissot e avvicinarsi alla soglia dei 50 km. Sono profondamente grata a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo tentativo e a tutti gli sponsor che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questi mesi di preparazione”.

Il profilo dell’atleta

Matematica di formazione, Bussi è stata anche una ex-atleta internazionale di corsa e triathlon. “Nata a Roma il 19/03/1987. Ho conseguito una laureata in Matematica alla Sapienza di Roma nel 2010 e successivamente un Dottorato in Matematica Pura all’Università di Oxford nel 2014. Sono stata Post-Doc all’Imperial College di Londra e all’ICTP di Trieste fino al 2016, quando ho deciso di cambiare lavoro e diventare un’atleta a tempo pieno nel ciclismo professionistico”, si legge nella sua scheda di presentazione dell’evento Campus Bike Convention a cui interverrà il 3 dicembre 2023.

Come ciclista, è salita sul podio diverse volte nella cronometro individuale ai Campionati Italiani e ha fatto parte della squadra italiana che ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro a squadre miste ai Campionati Europei UEC del 2020.

Vittoria Bussi a Campus Bike Convention

Vittoria Bussi sarà poi presente a Campus Bike Convention, il primo evento formativo su ciclismo e performance mai realizzato in Italia. In quell’occasione – il 3 dicembre 2023 alle ore 11 – nel suo intervento dal titolo “Road2Record”, Vittoria spiegherà come si è allenata e preparata per mettere in atto il suo tentativo di record dell’ora femminile.

Partecipa a Campus Bike Convention per non perdere l’opportunità di scoprire come un’atleta professionista si allena e si prepara per raggiungere un obiettivo così importante.