La Provincia di Varese punta sulla bici: oltre 2.000 km di itinerari tra natura e cultura

#Varese DoYouBike? è un progetto che offre ai ciclisti un’avventura fuori dagli schemi attraverso 52 percorsi differenti, per un totale di 2.134 chilometri.

“Una delle cose più difficili è stato scegliere quali percorsi includere nel progetto vista la vastità dell’offerta naturalistica e culturale. Tutto è stato costruito grazie alla stretta collaborazione con appassionati delle due ruote e del territorio che ci hanno guidati attraverso le bellezze della provincia di Varese lungo un ideale percorso tra natura e cultura”, dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio che ha voluto e realizzato il progetto.

Sacro Monte Vista Panoramaica

Gli appassionati della bicicletta potranno godere quindi di una vasta gamma di itinerari, dai più semplici e adatti alle famiglie ai percorsi più impegnativi per amatori e sportivi.

Varese e dintorni in bici: sapori, natura e cultura

I percorsi offrono vedute panoramiche e un’esperienza coinvolgente nella natura, permettendo ai ciclisti di assaporare i suoni, i profumi e i paesaggi unici del territorio. La zona ospita magnifici parchi che circondano laghi e montagne, mantenendo un ecosistema diversificato tra aree paludose, montuose, fluviali e boschive, rappresentando un autentico patrimonio paesaggistico.

Sono ben tre i parchi regionali da scoprire e sette i laghi sulle cui sponde si sono fermate varie culture, inclusi Celti, Romani, Longobardi, le signorie milanesi e vescovili, spagnoli, austriaci e francesi.

LEGGIUNO Eremo di S. Caterina del Sasso Ballaro

Inoltre è qui vicino che nasce il fiume Ticino. Detto anche il “Fiume Azzurro” per la tonalità di colore delle sue acque, nasce al confine con la Svizzera e si unisce al Po attraversando le valli del Varesotto.

La provincia vanta inoltre una vasta offerta culturale e storica, tra cui si contano quattro siti UNESCO :

il Sacro Monte di Varese ;

; il Monte San Giorgio con il famoso Besanosauro, unico fossile di dinosauro acquatico mai scoperto;

con il famoso Besanosauro, unico fossile di dinosauro acquatico mai scoperto; l’ Isolino Virginia sul Lago di Varese , un sito di palafitte di importanza europea;

, un sito di palafitte di importanza europea; il complesso longobardo di Castelseprio e il Monastero di Torba.

Castelseprio – Torba, crediti Paolo Valentini

Comfort e sicurezza per i ciclisti

L’importanza della sicurezza e del comfort dei ciclisti è un pilastro su cui si fonda il progetto. Varese DoYouBike? offre infatti un sistema integrato che include assistenza, mappe, noleggio attrezzature, punti ristoro, strutture “bike friendly”. Non mancano nemmeno le indicazioni per ristoranti e alloggi (trenta) per una notte o più pernottamenti. Il tutto consultabile attraverso il sito web che consente una ricerca comoda e funzionale.

Lungo gli itinerari della Provincia di Varese in bici, inoltre, sono presenti numerose stazioni di ricarica completamente gratuite per le ebike.

Rocca di Angera

Provincia di Varese in bici: guide locali e storia del territorio

Con l’aiuto di 35 guide esperte del territorio, i ciclisti possono esplorare la provincia di Varese e la sua ricca storia. Queste guide organizzano itinerari, offrono assistenza per il noleggio di biciclette e accompagnano i viaggiatori nella scoperta dei tesori della zona.

Sostenibilità e cultura

Il progetto #Varese DoYouBike? valorizza le enormi ricchezze naturalistiche e culturali della provincia, offrendo un’esperienza cicloturistica sostenibile e completa.